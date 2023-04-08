У ФРН скасували останні коронавірусні обмеження

У Німеччині з 8 квітня перестало бути обов'язковим носіння масок під час візитів до лікаря, відвідування клінік і будинків для людей похилого віку. Таким чином, скасовано останні заходи протидії COVID-19.

У Німеччині майже через три роки після початку пандемії скасували останні загальнонаціональні обмеження, спрямовані на боротьбу з поширенням COVID-19. З суботи, 8 квітня, перестало бути обов'язковим носіння масок під час візитів до лікаря, відвідування клінік і будинків для літніх людей, повідомляє dpa.

Раніше поступово знімалися інші обмеження. Так, у громадському транспорті носіння масок було скасовано ще 2 лютого. "Ми успішно впоралися з пандемією у Німеччиною, і до того ж з гарним балансом", - заявив міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) 5 квітня в Берліні. На думку міністра, стратегія боротьби з пандемією спрацювала і саме тому, що "розумні люди і ті, хто намагався допомогти у Німеччині, впоралися із труднощами".

Водночас експерт з питань охорони здоров'я з партії "Союз-90"/"Зелені" Янош Дамен (Janosch Dahmen), яка входить до урядової коаліції, зазначив, що скасування захисних заходів "не означає кінець коронавірусу". "Обережність і ретельний моніторинг ситуації залишаться імперативом політики інфекційного контролю і в майбутньому", - наголосив він.

Інші європейські країни теж зняли обмеження раніше. Приміром, у Нідерландах це зробили 10 березня. Як заявив тоді журналістам міністр охорони здоров'я та спорту Нідерландів Ернст Кейперс, COVID-19 лікуватиметься як звичайна інфекція.

У США оголосили про перемогу над пандемією ще у вересні 2022 року

Президент США Джо Байден оголосив про перемогу над коронавірусом ще у вересні 2022 року. "У нас все ще є проблеми з ковідом, ми ще багато над цим працюємо... Але пандемія закінчилася. Якщо ви помітили, ніхто не носить маски. Здається, усі у досить добрій формі", - сказав він в інтерв'ю на телеканалі CBS.

У Китаї, незважаючи на велику кількість заражень коронавірусом, влада наприкінці 2022 року змінила політику "нульового ковіду" і не тільки зняла всі обмеження, а й дозволила мешканцям виїжджати з країни. З 8 січня було знято й обов'язковий карантин для тих, хто в'їжджає до КНР.

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