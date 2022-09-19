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Президент США Джо Байден під час вакцинації від COVID-19
Президент США Джо Байден вважає, що пандемія COVID-19 як явище закінчилася, хоча з коронавірусом потрібно боротися надалі.Фото: abaca/picture alliance
СуспільствоСполучені Штати Америки

Байден вважає, що пандемія COVID-19 закінчилася

Степан Смишляєв
3 год. тому

У США щодня від коронавірусу продовжують помирати близько 400 людей, але це значно менше, ніж в минулому, коли гинули по три тисячі. У ВООЗ також вважають, що пандемія близька до завершення.

https://www.dw.com/uk/bajden-vvazae-so-pandemia-covid19-zakincilasa/a-63171414

Хоча США продовжують боротися інфекцією COVID-19, президент країни Джо Байден вважає, що пандемія коронавірусу вже закінчилася. "У нас все ще є проблема з COVID. Ми все ще багато над цим працюємо. Але пандемія закінчилася. Якщо ви помітили, ніхто не носить маски. Здається, усі в досить хорошій формі", - сказав він в інтерв'ю телеканалу CBS, повідомила агенція Reuters в понеділок, 19 вересня.

Ця заява президента США перегукується з нещодавніми словами генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Адханома Гебреєсуса про те, що кінець пандемії близький. "Минулого тижня кількість щотижневих повідомлень про смерті від COVID-19 була найнижчою з березня 2020 року. Ми ніколи не були в кращому становищі, щоб покласти край пандемії", - сказав він під час брифінгу минулого тижня, повідомляє "Інтерфакс".

Між тим, як зазначає журнал Politico з посиланням на двох чиновників адміністрації американського президента, такі висловлювання Байдена не входили до заздалегідь запланованого списку заяв.

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У США від COVID продовжують помирати сотні людей

Хоча кількість жертв пандемії COVID-19 значно зменшилася з початку терміну президенства Джо Байдена, коли щодня помирало понад три тисячі американців, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, зараз кількість смертей становить близько 400 на день. Таке суттєве скорочення летальних випадків пояснюють покращенням лікування та доступністю вакцинації.

Сам Байден з липня провів понад два тижні в ізоляції в Білому домі після позитивних тестів на COVID-19. Його дружина Джил заразилася вірусом у серпні. Президент США заявляв, що вони перенесли хворобу в легкій формі, що є свідченням позитивних змін в боротьбі з інфекцією під час його президентства.

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