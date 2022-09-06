В Україні зростає захворюваність на COVID-19 - МОЗ

Протягом минулого тижня в Україні зафіксували більше 16 тисяч нових випадків COVID-19, повідомляє міністерство охорони здоров'я.

В Україні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19. За тиждень з 29 серпня по 4 вересня було зафіксовано 16 155 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції, повідомляє у вівторок, 6 вересня, міністерство охорони здоров'я України.

Серед захворілих - 2024 дитини та 377 медпрацівників. До лікарень за минулий тиждень потрапили 3 868 людей. Летальними стали 44 випадки захворювання.

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Кузін: початок нової хвилі очікуваний

Про нову хвилю COVID-19 днями попереджав і заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. "Ми спостерігаємо початок зростання захворюваності, і це початок осінньої хвилі, яка є базовою", - розповів він в інтерв'ю "Укрінформу".

Водночас головний державний санлікар наголосив, що зараз ключовим є показник госпіталізацій через коронавірусну хворобу, який також зростає.

За словами Кузіна, початок нової хвилі очікуваний, так як така динаміка спостерігається вже третій рік поспіль. Спадати вона почне, за оцінками головного санлікаря країни, у березні-квітні.

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Відсутність повноцінної епідеміологічної картини

Через початок нової хвилі COVID-19 МОЗ знову публікуватиме тижневу статистику захворюваності, зазначається в офіційному Telegram-каналі відомства. "Це пов’язано із початком зростання кількості виявлених випадків захворювання та важливістю підготовки до нового епідемічного сезону", - йдеться у повідомленні.

На те, що з початком повномасштабної війни Росії проти України COVID-19 практично зник з інформаційного простору, вказали і у центрі громадського здоров'я МОЗ України. Там зазначили, що в Україні зараз немає повної епідеміологічної картини випадків захворюваності на COVID-19, зокрема через окупацію частини території.

Окрім того, зазначають в ЦГЗ, люди стали рідше звертатися до сімейних лікарів у разі появи симптомів ГРВІ і не завжди роблять тести на визначення коронавірусної інфекції. За статистикою ЦГЗ, навесні 2022 року у деяких регіонах рівень тестування знизився на 90 відсотків, що лише збільшило ризик поширення вірусу.