 Президент США Джо Байден захворів на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Президент США Джо Байден захворів на коронавірус

Білий дім заявив, що американський президент має дуже легкі симптоми захворювання і вже приймає ліки від коронавірусу.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19, цитує "Інтерфакс-Україна" прессекретарку Білого дому Карін Жан-П'єр у четвер, 21 липня. За словами речниці Білого дому, Байден розпочав лікування та продовжить виконувати обов'язки зі своєї резиденції. Речниця також зазначила, що Байден візьме участь у всіх запланованих зустрічах телефоном або через відеозв'язок.

У заяві Білого дому сказано, що президент США має дуже легкі симптоми захворювання і вже почав приймати Paxlovid, таблетки проти коронавірусу від компанії Pfizer.

Білий дім інформуватиме про здоров'я Байдена

Карін Жан-П'єр також пообіцяла, що Білий дім щодня надаватиме інформацію про стан здоров'я президента США. Також упродовж дня медперсонал, за словами речниці, проінформує усіх, хто контактував із президентом США напередодні, зокрема членів Конгресу та співробітників ЗМІ, які супроводжували його напередодні під час поїздки до штатів Массачусетс та Род-Айленд.

Карін Жан-П'єр нагадала, що Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також зробив дві бустерні дози вакцини.

Як повідомляє AP, Перша леді США Джилл Байден заявила журналістам, що президент США почувається добре, а її тест на коронавірусну інфекцію виявився негативним.

Читайте також: Ще один варіант "омікрону": наскільки він небезпечний

Дивитись відео 04:55

Від пандемії до ендемії коронавірусу: три сценарії життя з довічним "ковідом" (17.02.2022)

Реклама

Докладно

Українські солдати під час навчань поблизу лінії фронту, липень 2022 року

Глава МЗС ФРН: Європейці більше не повинні мовчати

Чи правда, що санкції Заходу проти РФ не дають ефекту? Ексклюзивне інтерв'ю DW із головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.  

Symbolbild Euro Dollar Inflation

Нацбанк скорегував офіційний курс гривні до долара

Офіційний курс гривні до долара США скорегували на 25 відсотків.  