Президент США Джо Байден захворів на коронавірус

Президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19, цитує "Інтерфакс-Україна" прессекретарку Білого дому Карін Жан-П'єр у четвер, 21 липня. За словами речниці Білого дому, Байден розпочав лікування та продовжить виконувати обов'язки зі своєї резиденції. Речниця також зазначила, що Байден візьме участь у всіх запланованих зустрічах телефоном або через відеозв'язок.

У заяві Білого дому сказано, що президент США має дуже легкі симптоми захворювання і вже почав приймати Paxlovid, таблетки проти коронавірусу від компанії Pfizer.

Білий дім інформуватиме про здоров'я Байдена

Карін Жан-П'єр також пообіцяла, що Білий дім щодня надаватиме інформацію про стан здоров'я президента США. Також упродовж дня медперсонал, за словами речниці, проінформує усіх, хто контактував із президентом США напередодні, зокрема членів Конгресу та співробітників ЗМІ, які супроводжували його напередодні під час поїздки до штатів Массачусетс та Род-Айленд.

Карін Жан-П'єр нагадала, що Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також зробив дві бустерні дози вакцини.

Як повідомляє AP, Перша леді США Джилл Байден заявила журналістам, що президент США почувається добре, а її тест на коронавірусну інфекцію виявився негативним.

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