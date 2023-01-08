Китай відкрив кордони для подорожніх

Більшість пов'язаних з коронавірусом обмежень для подорожей до Китаю, які діяли з 2020 року, скасовані. Від тих, хто приїжджає, вимагатимуть лише тест на COVID-19.

Китай з неділі, 8 січня скасував обов'язковий карантин для людей, які прибувають до країни, і низку інших обмежень для подорожувальників, які були запроваджені в рамках політики "нульового ковіду" в 2020 році, повідомляє AP.

Окрім скасування карантину, відновлюють нормальну роботу сухопутні і морські пункти пропуску на кордонах Китаю, які раніше були частково або повністю закриті. Відновлюються міжнародні рейси до аеропортів у Пекіні й Шанхаї. З березня 2020 року всі міжнародні пасажирські рейси, що прямували до Пекіна, перенаправлялися до інших пунктів в’їзду, де пасажирів зобов'язували перебувати на карантині. Водночас залишається чинною вимога до тих, хто прибуває з-за кордону, надати негативний результат тесту на COVID-19 з терміном давності не більше 48 годин.У неділю китайська влада також почала видавати звичайні візи та дозволи на проживання для іноземців.

Уряд КНР очікує до двох мільярдів поїздок

У Китаї почався традиційний період подорожей з нагоди китайського Нового року, який у 2023-му припадає на 22 січня. До пандемії це був період найбільшої щорічної міграції, коли китайці поверталися до своїх рідних міст або брали відпустку, щоб відвідати родичів. Очікується, що багато китайців також активно подорожуватимуть за кордон, зокрема до традиційних "туристичних місць", таких як Таїланд та Індонезія.

Водночас уряди низки країн, стурбовані сплеском COVID-19 в Китаї, запроваджують обмеження для мандрівників з КНР. Так, Управління цивільної авіації Таїланду напередодні заявило, що з 9 січня, коли очікується прибуття першого комерційного рейсу з Китаю, усі іноземці будуть зобов'язані підтвердити, що вони вакциновані від COVID-19, або надати документи, що підтверджують одужання від коронавірусу протягом останніх шести місяців. Невакциновані мандрівники повинні показати медичну довідку з поясненням, чому вони не отримали вакцину.

Як повідомлялося,днями держави-члени Європейського Союзу дійшли згоди щодо рекомендації запровадити для всіх пасажирів, які вилітають з Китаю до держав ЄС, вимогу про негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до вильоту.

Уряд ФРН на тлі широкої епідемії COVID-19 у КНР рекомендував відмовитися від поїздок до цієї країни, якщо це не є абсолютно необхідним.

Брак інформації про ситуацію з COVID у Китаї

Після скасування суворих локдаунів на тлі масових протестів проти жорсткої політики "нульового ковіду" у грудні 2022 року у КНР стався спалах коронавірусу . Згідно з повідомленнями ЗМІ, кількість заражень і смертей стрімко зростає, а фахівці висловлюють сумніви щодо офіційної статистики захворюваності. Національна комісія охорони здоров'я Китаю (NHC) у грудні припинила публікувати щоденні дані про нові зараження та смерті від COVID-19.

4 січня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) висловила стурбованість сплеском заражень COVID-19 у Китаї, і закликала владу країни надавати регулярні дані про госпіталізації та смерті від коронавірусу.

Як повідомляє Reuters, за офіційними даними, оприлюдненими в Китаї в неділю, 8 січня, за добу в країні зафіксували дві смерті у зв'язку з COVID-19.