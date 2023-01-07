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Залізнична станція в Вухані, КитайФото: Tingshu Wang/REUTERS
Здоров'яКитай

Попри коронавірус: китайці зможуть виїжджати за кордон

Олександр Куницький
1 год. тому

Незважаючи на спалах COVID-19 у Китаї, мільйони громадян цієї країни зможуть відсвяткувати Новий рік за кордоном. Тим часом уряд ФРН рекомендує утриматися від поїздок до Китаю.

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КНР з 8 січня відкриває кордони для своїх громадян, знявши коронавірусні обмеження. Тож Гонконг та азіатські країни очікують напливу туристів з Китаю, які святкуватимуть  Новий рік, пише у суботу, 7 січня, інформагенція KNA.

Китайський Новий рік розпочнеться 22 січня. За даними місцевих ЗМІ, близько 50 тисяч китайців перетнуть сухопутний кордон з Гонконгом. При цьому кожен турист повинен показати на кордоні негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Також китайські туристи є основною цільовою групою на Балі, у Таїланді, Малайзії, Сінгапурі та Камбоджі. На відміну від деяких європейських країн, більшість країн у Південно-Східній Азії, які популярні серед китайських туристів, не вимагають негативного тесту COVID-19 для в'їзду. Лише Таїланд і Малайзія оголосили, що перевірятимуть стічні води з літаків, які прямують з Китаю.

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Нагадаємо, після скасування суворих локдаунів на тлі масових протестів проти китайського жорсткої політики "нульового ковіду" у КНР стався спалах коронавірусу . Згідно з повідомленнями ЗМІ, кількість заражень і смертей стрімко зростає з грудня, тоді як  Національна комісія охорони здоров'я Китаю (NHC) припинила публікувати щоденні дані про нові зараження та смерті від COVID-19.

ФРН рекомендує утриматися від поїздок до Китаю

Уряд ФРН на тлі широкої епідемії COVID-19 у КНР рекомендував відмовитися від поїздок до цієї країни, якщо це не є абсолютно необхідним. "Зараження коронавірусом у Китаї зараз на найвищому рівні з часу початку пандемії у 2020 році, китайська система охорони здоров'я перевантажена, не вистачає коштів навіть для надання невідкладної допомоги", - йдеться у повідомленні МЗС ФРН.

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Зазначається, що з 9 січня вся територія Китаю, за винятком Гонконгу, буде оголошена територією, де існує загроза спалаху нового варіанту коронавірусу. Як пояснили в Інституті імені Роберта Коха (RKI), таке формулювання передбачає введення режиму, при якому ті, хто прибуває в Німеччину, зобов'язані подавати довідку про негативний результат експрес- або ПЛР-тесту на COVID-19.

Напередодні уряд ФРН оголосив про посилення правил в'їзду до Німеччини для тих, хто прибуває з Китаю. Починаючи з 8 січня, усі приїжджі з КНР повинні подавати довідку з негативним результатом експрестесту на COVID-19, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин. Також проводитимуться вибіркові тестування для виявлення варіантів вірусу та перевірки стічних вод з літаків, що прибувають з Китаю. 

Від пандемії до ендемії коронавірусу

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