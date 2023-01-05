COVID-19: ФРН вимагатиме тест від подорожуючих з Китаю

Подорожуючі з Китаю, де вирує COVID-19, повинні будуть мати негативний результат тесту на коронавірус. Перевірятимуть також стічні води з літаків, що прибувають з країни.

Німеччина оголосила в четвер, 5 січня, що вимагатиме негативного тесту на COVID-19 від мандрівників з Китаю.Запровадити обов’язкове тестування на COVID-19 уряд країни вирішив після рекомендації експертів Європейського Союзу, повідомляють агенції AFP та dpa.

Так, пасажири, які прибувають з Китаю, повинні будуть надати "принаймні швидкий тест на антиген", повідомив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). Також, за його словами, проводитимуться вибіркові тестування для виявлення варіантів вірусу та перевірки стічних вод з літаків, що прибувають з Китаю. Лаутербах наголосив, що правила в'їзду в Німеччину будуть змінені найближчим часом, не уточнивши конкретну дату.

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Вимоги щодо негативного тесту на коронавірус для пасажирів з Китаю введуть також у Швеції та Бельгії.

Напередодні країни-члени ЄС погодилися рекомендувати запровадження додаткових правил для подорожуючих з Китаю з огляду на епідемічну ситуацію там. Ще раніше вимоги щодо тестування на COVID-19 для пасажирів з Китаю вже запровадили Італія, Іспанія, Франція, Великобританія, Південна Корея та США.

Спалах коронавірусу в Китаї

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) висловила стурбованість сплеском заражень COVID-19 у Китаї, і закликала владу країни надавати регулярні дані про госпіталізації та смерті від коронавірусу. Як стверджує ВООЗ, дані, які надає Китай не відображають реальну кількість госпіталізацій і смертей від COVID-19.

МЗС Китаю відкидає ці звинувачення та переконує, що "епідемічна ситуація в Китаї контрольована". Також в уряді КНР висловили невдоволення обмежувальними заходами для подорожуючих з Китаю. 3 січня там пригрозили контрзаходами проти держав, які висувають відповідні вимоги та звинуватив інші країни у спробах "маніпулювати заходами проти COVID в політичних цілях".

Нагадаємо, в листопаді та грудні Китай почав відходити від жорсткої політики "нульового ковіду", по всій країні були послаблені або навіть скасовані карантинні правила та вимоги до тестування. Однак згодом стали з'являтися повідомлень про спалах коронавірусу в КНР і мільйони нових хворих. Після цього Національна комісія охорони здоров'я Китаю (NHC) припинила публікувати щоденні дані про нові зараження та смерті від COVID-19. У середу Китай повідомив про одну нову смерть від COVID-19 на материковій частині країни. Загальна офіційна кількість смертей в КНР сягає 5259, пише Reuters. Однак згідно з неофіційними даними, у КНР лише за перші три тижні грудня було інфіковано 248 мільйонів осіб або 18 відсотків населення країни.