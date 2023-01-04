ВООЗ закликала Китай надавати дані про COVID-19

У Китаї продовжує вирувати COVID-19. ВООЗ закликала Пекін надавати регулярні дані про госпіталізації та смерті від коронавірусу, а також проводити вакцинацію населення.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) висловила стурбованість сплеском заражень COVID-19 у Китаї, і закликала владу країни надавати регулярні дані про госпіталізації та смерті від коронавірусу. Про це у середу, 4 січня, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Ми продовжуємо вимагати від Китаю більш швидких, регулярних і надійних даних про госпіталізації та смерті, а також більш повного секвенування (метод визначення мутації вірусу – Ред.) вірусів у реальному часі", - цитує Гебреєсуса агенція Reuters.

Водночас він наголосив на важливості вакцинації населення від коронавірусу, зокрема, і на використанні бустерних доз вакцини.

Своєю чергою директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян наголосив, що дані, які надає Китай не відображають реальну кількість госпіталізацій і смертей від COVID-19. "Ми вважаємо, що поточні цифри, опубліковані Китаєм, недостатньо відображають справжній вплив хвороби з точки зору госпіталізації, з точки зору госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії та, особливо, з точки зору смертельних випадків", заявив він.

Спалах COVID-19 у Китаї в основному викликаний підваріантами омікрон BA.5.2 і BF.7, на які припадає 97,5 відсотка усіх заражень, наголосили в ВООЗ.

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Спалах коронавірусу в Китаї

В листопаді та грудні Китай почав відходити від жорсткої політики "нульового ковіду", по всій країні були послаблені або навіть скасовані карантинні правила та вимоги до тестування. Однак згодом стали з'являтися повідомлень про спалах коронавірусу в КНР і мільйони нових хворих. Після цього Національна комісія охорони здоров'я Китаю (NHC) припинила публікувати щоденні дані про нові зараження та смерті від COVID-19.

З грудня, за офіційними даними, Китай зафіксував лише 22 смерті від коронавірусу і різко звузив критерії класифікації таких смертей. Інформація ВООЗ, на яку покладається, зокрема, Європейський Союз, вже більше тижня не відображає свіжої статистики щодо захворюваності на COVID-19 у Китаї.

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Брак офіційних даних про ситуацію з коронавірусом в КНР, а також побоювання відносно поширення нових штамів вірусу спонукали інші країни запроваджувати обмеження для подорожуючих з Китаю, зокрема, тестування на COVID-19 перед поїздкою. Такі заходи вже ввели США, Великобританія, Індія, Японія, Франція, Італія, Іспанія, Австралія та Канада. Окрім того, ЄС може ухвалити скоординований перелік обмежувальних заходів для подорожуючих з Китаю.

Це, своєю чергою, викликало невдоволення в уряду Китаю, який 3 січня пригрозив контрзаходами проти держав, які висувають відповідні вимоги та звинуватив інші країни у спробах "маніпулювати заходами проти COVID в політичних цілях".