Як зустрічають китайський Новий рік в умовах пандемії COVID-19

Зазвичай на заасфальтованій площі перед центральним залізничним вокзалом у Пекіні роїться багатотисячний натовп. Але цього лютневого ранку тут сидить на своїх валізах лише кілька десятків трудових мігрантів - вони гріються на зимовому сонці і проводять час в очікуванні своїх потягів за мобільними іграми з цигарками у зубах.

Багатьом китайцям доведеться відмовитися від святкування уже другого поспіль нового року за місячним календарем. ЗМІ часто називають святкування китайського нового року "найбільшою міграцією людей у світі", оскільки зазвичай у ці дні понад 500 мільйонів китайців подорожують по країні, щоб відвідати родичів у провінціях.

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Але у цей сезон, як свідчить офіційна статистика, кількість проданих залізничних та авіаквитків знизилася на понад 60 відсотків. "Влада переконувала трудових мігрантів не їхати під час святкових днів додому, зі страху, що вірус може поширитися далі", - пояснює Крістін Пенг, яка очолює відділ з дослідження споживчого ринку представництва швейцарського банку UBS у Китаї.

Стратегія нульової кількості COVID-випадків

З початку січня на півночі Китаю було зареєстровано лише близько двох тисяч випадків захворювання на COVID-19. У порівнянні з цифрами, які демонструються в інших країнах світу, це є мізерними показниками. Однак навіть ці цифри становлять загрозу для стратегії нульової кількості COVID-випадків, якої дотримується Китай. До того ж, поширення мутованих варіантів коронавірусу становить небезпеку створення нової інфекційної хвилі у КНР.

Офіційно в Китаї немає заборони на подорожі, але водночас існує низка перешкод для осіб, які воліють кудись поїхати. Наприклад, згідно з розпорядженням національної комісії з охорони здоров'я, кожна особа, яка подорожує всередині країни, має не лише пред'явити свіжий тест на коронавірус. Вона також зобов'язана протягом 14 днів перебувати у режимі "спостереження за станом здоров'я", під час якого необхідно кілька разів на день повідомляти показники температури власного тіла. До того ж, деякі населені пункти повністю самоізолювалися на період святкування китайського нового року.

Багато користувачів соцмереж критикують цю ситуацію, у якій обмеження торкаються насамперед 300 мільйонів трудових мігрантів, які приїхали на заробітки з бідних провінцій до міст-мегаполісів. Багато хто з них бачить власних дітей чи батьків лише раз на рік. Водночас еліту країни з урбанізованих регіонів ці обмеження майже не зачіпають.

Карантинні правила - занадто суворі, щоб їх дотримуватися

До таких людей належить 50-річна пані Хуан. Коли вона розповідає про святкування китайського Нового року, який цього разу розпочинається 12 лютого, то не може втримати емоції навіть у медичній масці. Вона продає насіння соняшника, сухофрукти та яблука у торговому наметі, який стоїть біля узбіччя дороги у робітничому передмісті Пікун на східних околицях китайської столиці. "Зазвичай я працюю практично до самого святкування нового року, оскільки тоді люди добре закуповуються", - пояснює жінка. А після цього вона завжди їде до свого сина-підлітка, який живе разом з бабусею у провінції Шаньдун, у 700 кілометрах від Пекіна. Утім, вона не зможе зустріти рік Бика у родинному колі - обмеження на пересування на карантинні норми є для неї занадто суворими.

В'їзд до робітничого містечка Пікун у передмісті Пекіна

Схожа ситуація і у прибиральниці, яке живе й працює у цьому ж робітничому районі біля Пекіна. Вона разом з сином приїхала сюди з гірської китайської провінції Сичуань, а троє її онуків залишилися та живуть там. "Цього року ми їх не зможемо побачити. Мій син працює повний день, тому він не може собі дозволити після повернення сидіти 14 днів на карантині", - бідкається 70-річна жінка.

Незначні компенсації

Але, окрім обмежень, влада китайської столиці спробувала створити й деякі позитивні стимули, щоб мотивувати населення до "мирного та здорового" святкування нового року. Зокрема, підприємства закликали забезпечити заробіток тим трудовим мігрантам, які не поїхали додому. Стримінгові сервіси пропонують безкоштовний перегляд фільмів, туристичні пам'ятки - знижки, а великі телекомунікаційні провайдери - по 20 гігабайтів додаткового інтернет-трафіку. До того ж, тим людям, які відмоляться від вже запланованих подорожей у період новорічних свят, пропонують повне відшкодування коштів при скасуванні поїздок.

У Пікуні живуть десятки тисяч заробітчан, які приїхали з бідних регіонів Китаю

Багато китайців - та й не лише китайців - будуть раді, що нарешті завершиться рік Щура, який ознаменувався спалахом коронавірусу в світі. За китайським зодіаком, тепер настане рік Бика, до приходу якого заздалегідь підготувалися у Національному музеї мистецтва у Пекіні, зробивши тематичну виставку зі скульптурами, живописом та витворами з паперу. На інформаційних бордах, що рекламують цю виставку, великими буквами процитований китайський лідер Сі Цзіньпін: "Важливо служити народу зі схиленою головою як слухняний бик, просувати інновації як цілеспрямований бик та культивувати традицію простого життя як працьовитий бик".

Виставка, присвячена року бика, у Національному музеї мистецтва у Пекіні

Не усі бояться суворих правил

Але чи стане ця рогата скотина ще й гарним символом для того, щоб знову побачити власну родину? Для водія таксі Лі Кая це питання не є підставою для хвилювання. Він приїхав до Пекіна з одного з міст-сателітів столиці, де досі живуть його дружина та четверо дітей. У його житті вірус вже давно не є проблемою, адже чоловік не має часу для довгих міркувань. "Я тяжко працюю, щоб забезпечити життя моїй сім'ї", - каже таксист, який у свої приблизно 45 років починає роботу у шостій ранку і завершує об одинадцятій вечора. Пасажири його таксі повинні мати на обличчі захисну маску та зареєструватися через спеціальний додаток у телефоні за допомогою QR-коду.

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Попри усі обмеження для поїздок, чоловік збирається поїхати до родини. "Хоча я й муситиму у своєму рідному місті офіційно відбути 14 днів у самоізоляції, але ніхто це суворо не перевіряє", - пояснює таксист. До того ж, він каже, що уже зробив щеплення від коронавірусу, і вже у лютому отримає другу його дозу.