Маски і тести: в ЄС узгодили заходи через COVID-19 в Китаї
Дар'я Нинько | Олександр Куницький
27 хв. тому
Держави-члени ЄС "наполегливо закликають" вимагати від подорожуючих з Китаю негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до вильоту.
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Країни-члени ЄС під час кризової зустрічі домовилися вдатися до скоординованих дій з огляду на епідеміологічну ситуацію в Китаї, де вирує COVID-19, зокрема, враховуючи дефіцит даних про захворюваність та те, що азійська країна з 8 січня послаблює обмеження для подорожуючих. Про це у середу, 4 січня, повідомляє представництво Швеції, яка нині головує в Раді ЄС.
Зокрема, держави-члени погодилися рекомендувати всім пасажирам, які прямують в чи з Китаю, носити медичну маску або респіратори FFP2/N95/KN95. Так само країни рекомендуватимуть їм, а також персоналу літаків та аеропортів, дотримуватися заходів гігієни.
"Держави-члени наполегливо закликають запровадити для всіх пасажирів, які вилітають з Китаю до держав ЄС, вимогу про негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до вильоту з Китаю", - йдеться в повідомленні.
Також країнам ЄС пропонується розширити ці заходи. Зокрема, проводити вибіркове тестування пасажирів з Китаю після прибуття до країн ЄС. А також перевіряти стічні води з аеропортів, які обслуговують міжнародні рейси, і літаків, що прибувають з Китаю. Ще одна рекомендація, якою країни-члени ЄС пропонують розширити перераховані заходи, полягає у сприянні вакцинації від коронавірусної інфекції.
Країни ЄС домовилися переглянути ці заходи в середині січня 2023 року.
З грудня, за офіційними даними, Китай зафіксував лише 22 смерті від коронавірусу і різко звузив критерії класифікації таких смертей. Інформація ВООЗ, на яку покладається, зокрема, Європейський Союз, вже більше тижня не відображає свіжої статистики щодо захворюваності на COVID-19 у Китаї.
Брак офіційних даних про ситуацію з коронавірусом в КНР, а також побоювання відносно поширення нових штамів вірусу вже спонукали певні країни запроваджувати обмеження для подорожуючих з Китаю, зокрема, тестування на COVID-19 перед поїздкою.
Це, своєю чергою, викликало невдоволення в уряду Китаю, який 3 січня пригрозив контрзаходами проти держав, які висувають відповідні вимоги та звинуватив інші країни у спробах "маніпулювати заходами проти COVID в політичних цілях".