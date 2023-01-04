Маски і тести: в ЄС узгодили заходи через COVID-19 в Китаї

Держави-члени ЄС "наполегливо закликають" вимагати від подорожуючих з Китаю негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до вильоту.

Країни-члени ЄС під час кризової зустрічі домовилися вдатися до скоординованих дій з огляду на епідеміологічну ситуацію в Китаї, де вирує COVID-19, зокрема, враховуючи дефіцит даних про захворюваність та те, що азійська країна з 8 січня послаблює обмеження для подорожуючих. Про це у середу, 4 січня, повідомляє представництво Швеції, яка нині головує в Раді ЄС.

Зокрема, держави-члени погодилися рекомендувати всім пасажирам, які прямують в чи з Китаю, носити медичну маску або респіратори FFP2/N95/KN95. Так само країни рекомендуватимуть їм, а також персоналу літаків та аеропортів, дотримуватися заходів гігієни.

"Держави-члени наполегливо закликають запровадити для всіх пасажирів, які вилітають з Китаю до держав ЄС, вимогу про негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до вильоту з Китаю", - йдеться в повідомленні.

Також країнам ЄС пропонується розширити ці заходи. Зокрема, проводити вибіркове тестування пасажирів з Китаю після прибуття до країн ЄС. А також перевіряти стічні води з аеропортів, які обслуговують міжнародні рейси, і літаків, що прибувають з Китаю. Ще одна рекомендація, якою країни-члени ЄС пропонують розширити перераховані заходи, полягає у сприянні вакцинації від коронавірусної інфекції.

Країни ЄС домовилися переглянути ці заходи в середині січня 2023 року.

Спалах коронавірусу в Китаї

В листопаді та грудні Китай почав відходити від жорсткої політики "нульового ковіду", по всій країні були послаблені або навіть скасовані карантинні правила та вимоги до тестування. Однак згодом стали з'являтися повідомлень про спалах коронавірусу в КНР і мільйони нових хворих. Після цього Національна комісія охорони здоров'я Китаю (NHC) припинила публікувати щоденні дані про нові зараження та смерті від COVID-19.

З грудня, за офіційними даними, Китай зафіксував лише 22 смерті від коронавірусу і різко звузив критерії класифікації таких смертей. Інформація ВООЗ, на яку покладається, зокрема, Європейський Союз, вже більше тижня не відображає свіжої статистики щодо захворюваності на COVID-19 у Китаї.

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Брак офіційних даних про ситуацію з коронавірусом в КНР, а також побоювання відносно поширення нових штамів вірусу вже спонукали певні країни запроваджувати обмеження для подорожуючих з Китаю, зокрема, тестування на COVID-19 перед поїздкою.

Це, своєю чергою, викликало невдоволення в уряду Китаю, який 3 січня пригрозив контрзаходами проти держав, які висувають відповідні вимоги та звинуватив інші країни у спробах "маніпулювати заходами проти COVID в політичних цілях".

Своєю чергою Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) висловила стурбованість сплеском заражень COVID-19 у Китаї, і закликала владу країни надавати регулярні дані про госпіталізації та смерті від коронавірусу.