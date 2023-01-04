  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Пасажир з Китаю
В ЄС закликають вимагати від подорожуючих з Китаю негативні тести на COVID-19Фото: Alberto Ortega/Europa Press/abaca/picture alliance
Здоров'яЄвропа

Маски і тести: в ЄС узгодили заходи через COVID-19 в Китаї

Дар'я Нинько | Олександр Куницький
27 хв. тому

Держави-члени ЄС "наполегливо закликають" вимагати від подорожуючих з Китаю негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до вильоту.

https://p.dw.com/p/4LkTP

Країни-члени ЄС під час кризової зустрічі домовилися вдатися до скоординованих дій з огляду на епідеміологічну ситуацію в Китаї, де вирує COVID-19, зокрема, враховуючи дефіцит даних про захворюваність та те, що азійська країна з 8 січня послаблює обмеження для подорожуючих. Про це у середу, 4 січня, повідомляє представництво Швеції, яка нині головує в Раді ЄС.

Зокрема, держави-члени погодилися рекомендувати всім пасажирам, які прямують в чи з Китаю, носити медичну маску або респіратори FFP2/N95/KN95. Так само країни рекомендуватимуть їм, а також персоналу літаків та аеропортів, дотримуватися заходів гігієни.

"Держави-члени наполегливо закликають запровадити для всіх пасажирів, які вилітають з Китаю до держав ЄС, вимогу про негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до вильоту з Китаю", - йдеться в повідомленні.

Також країнам ЄС пропонується розширити ці заходи. Зокрема, проводити вибіркове тестування пасажирів з Китаю після прибуття до країн ЄС. А також перевіряти стічні води з аеропортів, які обслуговують міжнародні рейси, і літаків, що прибувають з Китаю. Ще одна рекомендація, якою країни-члени ЄС пропонують розширити перераховані заходи, полягає у сприянні вакцинації від коронавірусної інфекції.

Країни ЄС домовилися переглянути ці заходи в середині січня 2023 року.

Спалах коронавірусу в Китаї

В листопаді та грудні Китай почав відходити від жорсткої політики "нульового ковіду", по всій країні були послаблені або навіть скасовані карантинні правила та вимоги до тестування. Однак згодом стали з'являтися повідомлень про спалах коронавірусу в КНР і мільйони нових хворих. Після цього Національна комісія охорони здоров'я Китаю (NHC) припинила публікувати щоденні дані про нові зараження та смерті від COVID-19.

З грудня, за офіційними даними, Китай зафіксував лише 22 смерті від коронавірусу і різко звузив критерії класифікації таких смертей. Інформація ВООЗ, на яку покладається, зокрема, Європейський Союз, вже більше тижня не відображає свіжої статистики щодо захворюваності на COVID-19 у Китаї.

Читайте також: Спалах COVID-19 перетворить Китай на гальмо світової економіки?

Брак офіційних даних про ситуацію з коронавірусом в КНР, а також побоювання відносно поширення нових штамів вірусу вже спонукали певні  країни запроваджувати обмеження для подорожуючих з Китаю, зокрема, тестування на COVID-19 перед поїздкою. 

Це, своєю чергою, викликало невдоволення в уряду Китаю, який 3 січня пригрозив контрзаходами проти держав, які висувають відповідні вимоги та звинуватив інші країни у спробах "маніпулювати заходами проти COVID в політичних цілях".

Своєю чергою Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) висловила стурбованість сплеском заражень COVID-19 у Китаї, і закликала владу країни надавати регулярні дані про госпіталізації та смерті від коронавірусу. 

Від пандемії до ендемії коронавірусу

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Schleswig-Holstein | Olaf Scholz besucht Ausbildung ukrainischer Soldaten

Україна стала основним імпортером озброєнь з ФРН у 2022 році

Конфлікти21 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Туристичний автобус підпалили на новорічну ніч у Берліні

Новорічний хаос у ФРН: який соціальний портрет нападників?

Новорічний хаос у ФРН: який соціальний портрет нападників?

Суспільство6 год. тому
Ford-Werke Köln

Іноземних інвесторів не злякав зліт цін на енергію у ФРН

Іноземних інвесторів не злякав зліт цін на енергію у ФРН

Економіка6 год. тому
external

Медик-доброволець з Латвії: "Буду битися до перемоги"

Медик-доброволець з Латвії: "Буду битися до перемоги"

Суспільство12 год. тому03:01 хв.
медична маска

Пандемія закінчилася? Що кажуть у Німеччині

Пандемія закінчилася? Що кажуть у Німеччині

Здоров'я3 січня 2023 р.
Північна Салтівка - внаслідок російських обстрілів у цьому районі Харкова пошкоджені практично всі житлові будівлі

Шпаківні. Як живе Північна Салтівка

Шпаківні. Як живе Північна Салтівка

Суспільство3 січня 2023 р.
Інші часи: президенти Джордж Буш-старший і Борис Єльцин після підписання договору СНО-2

Ядерне роззброєння США та РФ: договори і реальність

Ядерне роззброєння США та РФ: договори і реальність

Політика3 січня 2023 р.
На головну сторінку