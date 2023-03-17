ВООЗ: у 2023 році COVID-19 може стати подібним до грипу

За словами директора з надзвичайних ситуацій ВООЗ, пандемія коронавірусу цього року може вщухнути настільки, що становитиме загрозу, подібну до тієї, що має сезонний грип.

У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують, що у 2023 році пандемія COVID-19 може вщухнути настільки, що становитиме загрозу, подібну до тієї, що має грип. Про це у четвер, 17 березня, заявив директор з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкл Райан, пише AFP.

"Я думаю, що ми наближаємося до того моменту, коли зможемо дивитися на COVID-19 так само, як на сезонний грип: загроза здоров'ю, вірус, який продовжуватиме вбивати, але вірус, який не руйнує наше суспільство", - заявив на преcконференції Райан. На його думку, вщухання пандемії до такого рівня можливе вже цього року.

ВООЗ встановлюють походження COVID-19

На початку березня у ВООЗ заявляли, що досі працюють над визначенням походження пандемії COVID-19.

"Я неодноразово писав і розмовляв з китайськими лідерами високого рівня ще кілька тижнів тому... всі гіпотези щодо походження вірусу розглядаються", - сказав очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. Він додав, що ВООЗ не відмовилася від планів щодо визначення походження пандемії COVID-19.

У США припускають, що вірус походить з лабораторії в КНР

26 лютого американське ділове видання Wall Street Journal повідомило, що міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемію, ймовірно, спричинив витік вірусу з китайської біолабораторії, але Пекін заперечує цю оцінку.

Міністерство енергетики США ухвалило таку оцінку почасти спираючись на зміст засекреченої розвідувальної доповіді, нещодавно наданої Білому дому і ключовим членам Конгресу, повідомляло видання, посилаючись на неназваних посадовців, які ознайомилися з розвідувальною доповіддю.

ВООЗ просить надати більше інформації

2 березня Марія Ван Керхове, що відповідає в ВООЗ за питання COVID-19, висловила у Twitter розчарування тим, що Сполучені Штати не поділилися з ВООЗ додатковою інформацією про свої доповіді, що оцінюють походження вірусу.

А вже 3 березня вона закликала країни, установи та дослідницькі групи, які можуть мати будь-яку інформацію про походження пандемії, поділитися нею з міжнародною спільнотою.