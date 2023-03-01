  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Директор ФБР Крістофер Рей
Директор ФБР Крістофер Рей каже, що в бюро "вже досить давно" вважають причиною пандемії COVID-19 витік з лабораторії в УханіФото: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images
ПолітикаСполучені Штати Америки

ФБР назвало причиною COVID витік із китайської лабораторії

Даниїл Сотников | Степан Смишляєв
2 год. тому

За словами директора ФБР Крістофера Рея, бюро давно вважає, що пандемія, швидше за все, виникла через лабораторний інцидент в китайському місті Ухань.

https://p.dw.com/p/4O67U

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США "вже досить давно" вважає, що причиною пандемії COVID-19, "швидше за все", став витік з лабораторії в китайському місті Ухань, заявив директор ФБР Крістофер Рей в інтерв'ю Fox News у середу, 1 березня.

"ФБР вже давно оцінює, що походження пандемії, швидше за все, пов'язане з потенційним лабораторним інцидентом в Ухані", - сказав він. Як зазначає телеканал CNN, це перша публічна заява Рея про розслідування ФБР щодо лабораторного походження коронавірусу.

"Я просто зауважу, що китайський уряд, як мені здається, робить все можливе, щоб спробувати перешкодити і заплутати роботу. Роботу, яку виконує наш уряд США та близькі іноземні партнери. І це прикро для всіх", - додав директор ФБР.

Читайте також: Звідки взявся коронавірус, або Навіщо Китаю фейковий швейцарський науковець

Думки відомств США щодо походження вірусу

Заява Рея пролунала за кілька днів після виходу матеріалу газети The Wall Street Journal (WSJ), у якому видання посилалося на доповідь міністерства енергетики США. У ньому відомство повідомило, що пандемія COVID-19 мала лабораторне походження. Міненерго стало другим федеральним відомством США слідом за ФБР, яке тепер дотримується версії про лабораторний витік вірусу, пише WSJ. Ще чотири розвідувальні агентства вважають, що вірус виник природним шляхом, а два не визначилися, зокрема Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), уточнює газета.

Представниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, коментуючи матеріал WSJ, закликала припинити дискредитувати Пекін та політизувати питання походження коронавірусу.

У серпні 2021 року розвідка США опублікувала звіт про вивчення походження коронавірусу. Згідно з ним, розвідувальна спільнота виключила версію, що Китай розробляв SARS-CoV-2 як біологічну зброю, але не дійшла єдиної думки про походження вірусу.

Читайте також: Пандемія закінчилася? Що кажуть у Німеччині

Від пандемії до ендемії коронавірусу

Пропустити розділ Топтема

Топтема

ЗРК Skynex

Німеччина передала Україні системи ППО Skynex - Rheinmetall

Політика11 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Жителі Молдови стикнулись із подорожчанням енергоносіїв і продуктів. Фото з мітингу опозиції 16 листопада 2022 року

Політик із ФРН: Молдова розколота, але влада в ній стабільна

Політик із ФРН: Молдова розколота, але влада в ній стабільна

Конфлікти4 хв. тому
external

Енн Епплбаум: "Війна закінчиться, коли зміниться Росія"

Енн Епплбаум: "Війна закінчиться, коли зміниться Росія"

Конфлікти23 год. тому02:21 хв.
Британський прем'єр Ріші Сунак та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Північна Ірландія: кінець суперечки між Лондоном та ЄС?

Північна Ірландія: кінець суперечки між Лондоном та ЄС?

Політика17 год. тому
Ukraine Krieg, ukrainischer Soldat in der umkämpften Donetsk Region

Як вручають повістки та мобілізують до лав ЗСУ

Як вручають повістки та мобілізують до лав ЗСУ

Суспільство18 год. тому10:49 хв.
external

Медики і поранені бійці ЗСУ про бої і втрати в Бахмуті

Медики і поранені бійці ЗСУ про бої і втрати в Бахмуті

Конфлікти18 год. тому03:24 хв.
external

Радянський бункер як прихисток для українських "шпигунів"

Радянський бункер як прихисток для українських "шпигунів"

Суспільство19 год. тому02:57 хв.
На головну сторінку