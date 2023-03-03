ВООЗ намагається визначити походження пандемії COVID-19

Не можна виключати жодну з гіпотез щодо походження коронавірусу, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. У огранізації працюють над визначенням джерела пандемії COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) досі працює над визначенням походження пандемії COVID-19, заявив у п'ятницю, 3 березня, її генеральний директор Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Я неодноразово писав і розмовляв з китайськими лідерами високого рівня ще кілька тижнів тому... всі гіпотези щодо походження вірусу розглядаються", - сказав Тедрос Адханом Гебреєсус. "Я хочу чітко заявити, що ВООЗ не відмовилася від будь-яких планів щодо визначення походження пандемії COVID-19", - додав Тедрос Гебреєсус, цитує Reuters.

У США припускають, що вірус походить з лаболаторії в КНР

26 лютого американське ділове видання Wall Street Journal повідомило, що міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемію, ймовірно, спричинив витік вірусу з китайської біолабораторії, але Пекін заперечує цю оцінку.

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Міністерство енергетики США ухвалило таку оцінку почасти спираючись на зміст засекреченої розвідувальної доповіді, нещодавно наданої Білому дому і ключовим членам Конгресу, повідомляло видання, посилаючись на неназваних посадовців, які ознайомилися з розвіддоповіддю.

ВООЗ просить надати більше інформації

2 березня Марія Ван Керхове, що відповідає в ВООЗ за питання COVID-19, висловила у Twitter розчарування тим, що Сполучені Штати не поділилися з ВООЗ додатковою інформацією про свої доповіді, що оцінюють походження вірусу.

А вже 3 березня вона закликала країни, установи та дослідницькі групи, які можуть мати будь-яку інформацію про походження пандемії, поділитися нею з міжнародною спільнотою.

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"Ми не маємо повних відповідей на питання про те, як почалася ця пандемія, тож украй важливо, щоб ми і надалі зосереджуватися на цьому", - сказала вона. Посадовиця ВООЗ зазначила, що дуже важливо вивчати коронавіруси, що циркулюють у тварин, і як люди контактують з цими тваринами.

"Наша робота в цьому напрямку триває: ми вивчаємо дослідження на людях, дослідження на тваринах, дослідження на межі "тварина-людина", а також вивчаємо потенційні порушення біобезпеки та біозахисту в біолабораторіях, які працювали з коронавірусами, особливо там, де були виявлені перші випадки в Ухані, Китай, або деінде", - сказала вона.