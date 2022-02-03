 Які побічні ефекти мають щеплення від COVID-19? Фактчек DW | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 07.02.2022

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Світ

Які побічні ефекти мають щеплення від COVID-19? Фактчек DW

Через рік від початку вакцинації від коронавірусу в ЄС соцмережі, як і раніше, сповнені чуток про тяжкі наслідки щеплень. Але цифри вказують на зовсім інше. DW - з аналізом наявних даних.

Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) робить дічинці щеплення від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) робить дічинці щеплення від коронавірусу

Уже більше року минуло з моменту, коли у більшості країн Євросоюзу розпочалася масова кампанія з вакцинації населення від коронавірусу. Її статистику можна знайти у відкритому доступі. Проте інтернет все ще сповнений повідомленнями про тяжкі наслідки антиковідних щеплень.

Наприклад, такими: "Жодне інше щеплення не призводило до такої кількості ускладнень, у тому числі - смертей"; "Мільйони гинуть від побічних ефектів вакцин".

Фактчек DW: це неправда.

На момент підготовки цього матеріалу у світі зроблено близько 10 мільярдів щеплень різними вакцинами від коронавірусу. Величезна кількість цих щеплень, яка перевищує інші масові кампанії вакцинації, звісно сприяє появі великої абсолютної кількості побічних ефектів, викликаних насамперед алергіями й непереносимістю деяких лікарських препаратів. Інша частина побічних ефектів викликана власне відповіддю імунної системи людини на вакцину: організм її розпізнає і у відповідь синтезує антитіла, у чому і полягає сенс щеплення.

Якщо ж сила або тривалість такої реакції перевищує допустимий рівень, то можна говорити про тяжкі побічні ефекти. У країнах Європейського Союзу такі випадки документуються, а дані регулярно публікуються як на національному, так і на загальноєвропейському рівнях. У Німеччині за це відповідає Інститут імені Пауля Ерліха (PEI).

Його останній звіт охоплює дані за 11 місяців з початку вакцинальної кампанії у ФРН. За даними PEI, у Німеччині з початку масової вакцинації від COVID-19 зареєстровано майже 197 тисяч випадків, коли щеплення мало побічні ефекти, і близько 26 тисяч тяжких випадків. Самі по собі це великі цифри. Але у порівнянні з тим, що загалом жителі Німеччини отримали більше 123 мільйонів щеплень, стає ясно, наскільки рідкісними є такі випадки.

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Німецькі дані підтверджуються і загальноєвропейськими - цифри схожі. За даними Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), всього у Європі було зроблено 627,5 мільйона щеплень всіма зареєстрованими вакцинами. Частка випадків побічних реакцій після щеплень від коронавірусу у Європі склала від 0,1 відсотка до 0,32 відсотка. Показник Німеччини входить в цей діапазон - 0,16 відсотка.

Таким чином, статистика спростовує твердження про нібито "мільйони загиблих" від антиковідних щеплень.

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Докладно

Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) робить дічинці щеплення від коронавірусу

Які побічні ефекти мають щеплення від COVID-19? Фактчек DW

Cоцмережі сповнені чуток про тяжкі наслідки щеплень. Але цифри вказують на зовсім інше. DW - з аналізом наявних даних.  

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