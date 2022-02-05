Голова Всесвітньої медичної асоціації виступив за обов’язкові щеплення усіх дорослих

Голова Всесвітньої медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтґомері (Frank Ulrich Montgomery) висловився за введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусу SARS-CoV-2 для людей старше 18 років, водночас щеплення мають бути зроблені упродовж двох років. Про це він заявив у опублікованому в суботу, 5 лютого, інтерв'ю газеті Rheinische Post. Монтґомері не уточнив, які санкції на його думку, мають бути застосованими щодо тих, хто не пройде вакцинацію.

За введення обов'язкової вакцинації з 18-річного віку виступив також Ґерд Лансберґ, голова Німецького союзу міст та громад (Deutscher Städte- und Gemeindebund). Але перш за все, за його словами, необхідно уточнити, як буде контролюватись цей процес. "Я гадаю, що ідея ХДС/ХСС (блок консервативних партій, який програв останні вибори. - прим. Ред.) прийняти рішення щодо обов’язкової вакцинації, але тільки для того, щоб забезпечити його виконання за допомогою іншого рішення, є гарною ідеєю, - пояснив Ландсберґ. - Зрештою, може виявитись, що рішення прийнято, але його зовсім не обов’язково виконувати, якщо ситуація значно покращиться".

Читати також:У Німеччині сперечаються про стратегію виходу з пандемії

Наразі група представників парламентських фракції правлячої коаліції у складі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії “Союз 90/Зелені” та Вільної демократичної партії (ВДП) винесли на розгляд бундестагу законопроєкт, згідно із яким вимога обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для людей старших 18 років, що мають постійне місце проживання у ФРН має діяти до 31 грудня 2023 року. При цьому кожному жителю необхідно зробити три щеплення. Для тих, хто не зможе надати підтвердження, законопроєкт передбачає штраф.

Очікується, що бундестаг обговорить законопроєкт про введення у Німеччини обов’язкової вакцинації до кінця березня. А з середини березня вимога обов’язкової вакцинації почне розповсюджуватись на медичних працівників та співробітників сфери обслуговування.

У Німеччині зафіксовано новий максимум захворювань

Інститут імені Роберта Коха (RKI) повідомив у суботу, 5 лютого, про подальше зростання коефіцієнта зараження у Німеччині (із розрахунку на сто тисяч людей за останні сім днів) і, таким чином, зафіксував черговий максимум. Згідно із даними RKI, коефіцієнт інфікованих за тиждень становив у суботу зранку 1388 нових випадків. Днем раніше цей показних становив 1349,5 випадків, тиждень тому 1127,7 випадків, а місяць тому - 258,6. Місцеві органи охорони здоров’я Німеччини повідомили RKI про 217 815 нових випадків зараження коронавірусом упродовж останньої доби. Тиждень тому було зафіксовано 189 166 випадків інфікування.

Експерти вважають, що реальна кількість випадків зараження є вищою, зокрема тому, що в багатьох місцях центри тестування та медичні заклади надто перевантажені і працюють на межі можливостей. Крім того, деякі міста та округи вже кілька днів повідомляють про проблеми із реєстрацією даних щодо захворюваності.

Читати також: Франція послаблює карантинні обмеження

Рівень смертності від SARS-CoV-2 дещо знизився

За останню добу в Німеччині зафіксовано 172 випадки смерті від коронавірусної хвороби та її наслідків (тиждень тому - 182). З початку пандемії RKI нарахував 10 889 417 підтверджених випадків зараження SARS-CoV-2. Реальна кількість, ймовірно, набагато вища, тому що чимало випадків залишаються невиявленими. За даними RKI станом на п’ятницю, 4 лютого, кількість пацієнтів з коронавірусом, що потрапили до лікарень, склала за останні сім днів 5,45 на 100 000 жителів (у четвер цей показник дорівнював 5,00). До них можуть входити люди із позитивним тестом на коронавірус, госпіталізовані в зв’язку з іншим основним захворюванням.

За період з початку пандемії кількість жителів Німеччині, що одужали від коронавірусу, склала 8 млн людей. Кількість померлих від коронавірусної хвороби зросла у країні до 118 676 людей.

Кількість пацієнтів із COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії лікарень у Німеччині за останню добу дещо зросла і становить 2872 (днем раніше цей показник становив 2300).