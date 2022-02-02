Франція послаблює карантинні обмеження

У середу, 2 лютого, у Франції почали скасовувати антиковідні обмеження, зокрема, обов'язкове носіння захисних масок на вулиці. Також було знято обмеження на кількість глядачів для спортивних заходів та концертів. Робота з дому тепер є не обов'язковою, але рекомендованою. Під час другого етапу зняття карантину, з 16 лютого, у Франції знову відкриють нічні клуби, а у громадському транспорті, концертних залах та кінотеатрах дозволять їсти та пити.

Скасування обмежень відбувається попри рекордну кількість випадків інфікування коронавірусом у країні в січні. Влада вважає омікрон-варіант вірусу менш небезпечним і саме цим обґрунтовує своє рішення. Крім того, за даними уряду, понад 90 відсотків дорослих у Франції вакциновані.

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З 1 лютого всі чинні обмеження для боротьби з пандемію COVID-19 скасувала і Данія. Скасовано, зокрема, обов'язок носіння захисних масок та необхідність демонструвати сертифікат про вакцинацію (так званий "паспорт здоров'я") для відвідування певних установ та заходів. Лише певні заходи, пов'язані із контролем на в'їзд до країни, діятимуть упродовж найближчих чотирьох тижнів.

Також антиковідні обмеження скасувують і у Норвегії. 1 лютого прем'єр-міністр Йонас Гар Стере повідомив, що сплеск кількості випадків коронавірусу не поставить під загрозу систему охорони здоров'я країни. Місцеві ресторани знову можуть продавати алкоголь після 23 години, а офісним працівникам дозволили не працювати вдома.

В Німеччині також обговорюють скасування обмежень

Про зменшення кількості антиковідних обмежень розмірковують і в Німеччині. Міністр юстиції ФРН Марко Бушманн (Marco Buschmann) в інтерв'ю газеті Rheinische Post припустив, що частину карантинних обмежень можуть скасувати, якщо у лютому зменшиться кількість випадків інфікування.

Голова голова Німецького об'єднання лікарень (Deutsche Krankenhausgesellschaft, DKG) Ґеральд Ґасс (Gerald Gaß) повідомив тій же газеті, що обговорювати послаблення обмежень можна буде тоді, коли пройде пік хвилі омікрон-варіанта коронавірусу і стане зрозуміло, що лікарні не були перевантажені. "Зараз усе виглядає добре", - сказав він.

Стратегію щодо антиковідних обмежень обговорюватимуть 16 лютого на зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) із прем’єр-міністрами федеральних земель.