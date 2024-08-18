Вірус mpox шириться в Африці

За тиждень вірусом mpox у країнах Африки заразилися 1200 людей. Рівень загрози поширення вірусу підвищили й у Євросоюзі.

Вірусна інфекція mpox, також відома як віспа мавп, швидко поширюється в африканських країнах. Як випливає з даних Агентства охорони здоров'я Африканського союзу (CDC), опублікованих у суботу, 17 серпня, лише за минулий тиждень зареєстровано 1200 нових підозр або підтверджених випадків зараження трьома різними підвидами mpox, включаючи небезпечний варіант Clade 1b.

У відомстві зазначили, що від початку року загалом зафіксовано 18 737 випадків зараження у 12 країнах Африканського союзу, 541 особа померла.

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Рівень загрози вірусу mpox підвищили і в ЄС

Європейський центр профілактики захворювань та боротьби з ними (ECDC) 16 серпня підвищив з низького до помірного рівень ризику, пов'язаного з вірусною інфекцією mpox, щодо широких верств населення та подорожніх у районах, де були зафіксовані випадки захворювання.

"Через тісні зв'язки між Європою та Африкою ми маємо бути готові до нових завезених випадків зараження підвидом вірусу Clade 1", - пояснила глава відомства Памела Ренді Вагнер.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 15 серпня підтвердила випадок зараження пацієнта у Швеції новим варіантом вірусу mpox - Clade 1b, наголосивши, що інфікування сталося в Африці.

Раніше ВООЗ оголосила найвищий рівень небезпеки через поширення вірусу в Африці, назвавши спалах "надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення".

Про вірус mpox

Вірус mpox передається людині від заражених тварин, а також від людини до людини через фізичний контакт. Симптоми зараження включають лихоманку, болі у м'язах і висипання з гнійними прищами і пухирями.

Особливе занепокоєння експертів викликає поширення варіанта 1b, який характеризується більш важким перебігом захворювання і призводить до більшої кількості смертей, ніж попередній варіант. Так, у Демократичній Республіці Конго, де з початку року було зареєстровано вже понад 14 тисяч інфікованих, лише за минулий тиждень померли 24 особи.

Кількість заражень швидко зростає і в інших африканських країнах, де раніше не було зафіксовано поширення mpox, у тому числі в Бурунді, Кенії, Руанді та Уганді. Так, у Бурунді за минулий тиждень виявили 173 нові випадки зараження - на 75 відсотків більше, ніж тижнем раніше.