Спалах вірусу mpox: ВООЗ знову оголосила глобальну НС

Число випадків зараження mpox в Африці з початку 2024 року зросло на 160 відсотків. На відміну від 2022 року, зараз поширюється більш небезпечний варіант вірусу, який раніше називався "віспою мавп".

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) знову оголосила найвищий рівень небезпеки у зв'язку з поширенням вірусу mpox (раніше - віспа мавп) в Африці. Комітет ВООЗ із надзвичайних ситуацій вважає новий спалах mpox "надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення", - заявив у середу, 14 серпня, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на пресконференції в Женеві, пише Reuters.

За словами Гебреєсуса, у Бурунді, Кенії, Руанді та Уганді, де раніше не фіксувалося поширення mpox, виявлено 90 випадків зараження варіантом вірусу 1b, який характеризується важчим перебігом захворювання і призводить до більшого числа смертей, ніж попередній варіант. У Демократичній Республіці Конго зареєстровано вже понад 14 тисяч інфікованих, 524 людини померли.

Загалом у поточному році в 13 африканських країнах було зафіксовано 17 тисяч випадків зараження mpox, що на 160 відсотків більше, ніж за той самий період 2023 року, передає Reuters.

Передача вірусу та симптоми захворювання

Передача вірусу від людини до людини можлива під час тісного контакту, зокрема, під час сексу. Основні симптоми захворювання - висока температура, висипка, запалені лімфовузли, біль у м'язах, слабкість. Як правило, за два-чотири тижні людський організм долає вірус, але в рідкісних випадках захворювання може призвести до смерті.

Влітку 2022 року ВООЗ уже оголошувала спалах віспи мавп "надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення". На той час число випадків зараження варіантом вірусу 2b у 75 країнах і територіях світу перевищила 16 тисяч, а більшість випадків інфікування була виявлена в Європі та Америці, переважно серед чоловіків, які мали одностатеві сексуальні контакти. Режим надзвичайної ситуації був скасований в травні 2023 року.

У листопаді 2022 року ВООЗ змінила назву вірусу на mpox (від monkeypox - "мавпяча віспа") через расистські та стигматизуючі висловлювання, що супроводжували стару назву.

Надзвичайна ситуація глобального значення передбачає юридично зобов'язуючі заходи щодо стримування захворювання.