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Фото: DADO RUVIC/REUTERS
Здоров'яУкраїна

В Україні вперше виявили мавпячу віспу

Роман Губа
30 хв. тому

Перший випадок захворювання мавпячою віспою в Україні виявили завдяки ПЛР-тесту. Пацієнта госпіталізовано, він має легкий перебіг хвороби.

https://www.dw.com/uk/v-ukraini-zafiksovano-persij-vipadok-zahvoruvanna-mavpacou-vispou/a-63144178

Перший в Україні випадок захворювання мавпячою віспою підтвердили у четвер, 15 вересня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.

Як зазначає відомство, діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню. Зараз хворого госпіталізовано до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби. Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі, - повідомляє МОЗ.

Міністерство "з метою збереження комфорту пацієнта" не повідомляє область, де зареєстровано випадок, проте зазначає, що попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни. За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон, сказано у заяві МОЗ.

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Мавпяча віспа: симптоми

Мавпяча віспа у людей викликає висипання на шкірі з пустулами та пухирцями, які через деякий час лопаються, а потім утворюють струпи, рідко утворюються постійні рубці. Висипання мають різний вигляд, в залежності від фази, і можуть нагадувати вітряну віспу або сифіліс. Захворювання минає приблизно через три-чотири тижні. Лише дуже рідко - зазвичай це трапляється у маленьких дітей - хвороба закінчується летальними випадками.

Інкубаційний період мавпячої віспи становить від 7 до 21 дня, але симптоми зазвичай проявляються через 10-14 днів. Тоді, крім висипів на шкірі, можуть виникнути головний біль, біль у м'язах і спині, підвищення температури тіла, озноб, виснаження та набрякання лімфатичних вузлів.

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ВООЗ оголосила спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією міжнародного значення

23 липня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я. До того моменту було відомо про понад 16 тисяч випадків у 75 країнах. Більшість заражень було виявлено в Європі та США. Найчастіше заражаються чоловіки, які займалися одностатевим сексом, з'ясували вчені з Лондонського університету королеви Марії.

Дослідники підкреслили, що віспа не є інфекцією, що передається статевим шляхом у традиційному сенсі, і нею можна заразитися за будь-якого близького фізичного контакту. "Однак наша робота показує, що більшість випадків передачі інфекції досі були пов'язані з сексуальною активністю, головним чином, але не виключно серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками", - сказав керівник дослідження Джон Торнхілл.

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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус для боротьби з поширенням захворювання рекомендував виходити на зв'язок з групами, де підтверджено захворювання, посилити епідеміологічний нагляд та заходи громадської охорони здоров'я, підвищити профілактику та контроль інфекцій у лікарнях, а також прискорити дослідження в галузі використання вакцин, терапевтичних та інших засобів.

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