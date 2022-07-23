 ВООЗ оголосила надзвичайний стан через спалах мавпячої віспи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2022

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Новини

ВООЗ оголосила надзвичайний стан через спалах мавпячої віспи

Загроза захворювання на мавпячу віспу помірна у світі, але є високою в Європі, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.

Affenpocken Impfstoff

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус. оголосив спалах мавпячої віспи у світі надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я. Спалах мавпячої віспи несе помірний ризик у всьому світі, за винятком Європи, де загроза захворювання є високою, зазначив голова ВООЗ у суботу, 23 липня, на пресконференції за підсумками другого засідання надзвичайного комітету ВООЗ.

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Як пояснив голова ВООЗ, він підготував низку рекомендацій - виходити на зв'язок із групами, де підтверджено захворювання, посилити епідеміологічний нагляд та заходи громадської охорони здоров'я, підвищити профілактику та контроль інфекцій у лікарнях, а також прискорити дослідження в галузі використання вакцин, терапевтичних засобів та інших засобів.

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За зміну підходу до "забутих" хвороб

Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ вже виступав із застереженням у зв'язку з тим, що мавпяча віспа циркулює у низці африканських країн упродовж десятиліть, і на неї не звертають уваги з точки зору досліджень, уваги та фінансування. У ВООЗ закликали змінити такий підхід щодо не лише мавпячої віспи, а й інших забутих хвороб, а також "використовувати заходи громадської охорони здоров'я", у тому числі відстеження контактів та ізоляцію хворих для стримування захворювання. 

За даними ВООЗ, зараз кількість випадків зараження мавпячою віспою у 75 країнах та територіях світу сягнула понад 16 тисяч. Загалом зафіксовано п'ять смертей. Більшість заражень, як і раніше, виявляється в Європі та Америці, в основному серед чоловіків. В Україні випадків захворювання мавпячою віспою поки що не фіксували.

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