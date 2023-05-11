ВООЗ: Мавпяча віспа більше не глобальна надзвичайна ситуація

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус оголосив у четвер, 11 травня, що мавпяча віспа більше не є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

"Вчора відбулося засідання комітету із надзвичайних ситуацій щодо мавпячої віспи, який рекомендував мені (оголосити - Ред.), що спалах більше не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, яка має міжнародне значення. Я прийняв цю пораду і з радістю заявляю, що мавпяча віспа більше не є глобальною надзвичайною ситуацією у сфері здоров’я", - написав він у Twitter.

Він наголосив, що за останні три місяці було зареєстровано майже на 90 відсотків менше випадків мавпячої віспи порівняно з попередніми трьома місяцями.

Водночас очільник ВООЗ вважає, що робота з подолання мавпячої віспи не завершена, як і в ситуації з COVID-19. Про те, що коронавірусна інфекція теж більше не є надзвичайною ситуацією міжнародного значення, у ВООЗ оголосили минулого тижня.

"Хоча надзвичайні ситуації, пов’язані з мавпячою віспою і COVID-19, минули, загроза повернення хвиль (захворюваності - Ред.) залишається для обох хвороб. Обидва віруси продовжують циркулювати і обидва продовжують вбивати", - цитує його AFP. Тедрос Гебреєсус зауважив, що хвороба залишається загрозою, особливо в регіонах Африки, де вона вже давно є ендемічною.

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Спалах мавпячої віспи

Низка країн Центральної та Західної Африки десятиліттями страждали від локальних спалахів цієї хвороби, а у травні 2022 року випадки мавпячої віспи почали фіксувати в Європі, Північній Америці, а потім і в інших країнах, пише AFP.

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23 липня ВООЗ оголосила спалах мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я. До того моменту було відомо про понад 16 тисяч випадків у 75 країнах.

Загалом під час глобального спалаху було зареєстровано понад 87 тисяч випадків захворювання та 140 смертей в 111 країнах. Країнами з найбільшою кількістю випадків під час глобального спалаху були США, Бразилія, Іспанія, Франція, Колумбія, Мексика, Перу та Великобританія. В Україні перші випадки мавпячої віспи почали фіксувати восени.