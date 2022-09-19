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Позитивний текст на мавпячу віспу
Другий випадок мавпячої віспи виявлено в Україні.Фото: Dado Ruvic/REUTERS
Здоров'яУкраїна

В Україні зареєстровано другий випадок мавпячої віспи

Степан Смишляєв
54 хв. тому

За попередніми даними, перший і другий випадки захворювання в Україні між собою не пов'язані. В МОЗ закликають українців звертатися до лікарів при перших симптомах хвороби.

https://www.dw.com/uk/v-ukraini-zareestrovano-drugij-vipadok-mavpacoi-vispi/a-63174609

Другий випадок мавпячої віспи зареєстрований в Україні у понеділок, 19 вересня. Пацієнт госпіталізований з підвищеною температурою, висипами на обличчі, ротовій порожнині, руках, повідомили в міністерстві охорони здоров'я України.

За словами хворого, висип в нього з'явився ще наприкінці серпня, але до лікарні він звернувся лише кілька днів тому. "Саме тому закликаємо всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку", - наголосили в міністерстві.

Перший випадок захворювання був зареєстрований в Україні15 вересня. За попередніми даними, між собою вони не пов'язані.

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В Україні достатньо тестів для виявлення захворювання

У липні в рамках гуманітарної допомоги в Україну доставили ПЛР-тести для проведення щонайменше п'яти тисяч досліджень для діагностики мавпячої віспи, які розподілили по регіонам. "Наразі в Україні є можливість виявляти вказане захворювання в кожному регіоні", - наголосили у МОЗ.

Для лікування віспи українські медики використовують затверджені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та міжнародні протоколи. Але оскільки специфічні ліки наразі недоступні для широкого загалу, насамперед проводиться симптоматичне лікування.

Симптоми мавпячої віспи

Мавпяча віспа у людей викликає висипання на шкірі з пустулами та пухирцями, які через деякий час лопаються, а потім утворюють струпи, рідко утворюються постійні рубці. Висипання мають різний вигляд, в залежності від фази, і можуть нагадувати вітряну віспу або сифіліс. Захворювання минає приблизно через три-чотири тижні. Лише дуже рідко - зазвичай це трапляється у маленьких дітей - хвороба закінчується летальними випадками.

Інкубаційний період мавпячої віспи становить від 7 до 21 дня, але симптоми зазвичай проявляються через 10-14 днів. Тоді, крім висипів на шкірі, можуть виникнути головний біль, біль у м'язах і спині, підвищення температури тіла, озноб, виснаження та набрякання лімфатичних вузлів.

23 липня ВООЗ оголосила спалах мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я. До того моменту було відомо про понад 16 тисяч випадків у 75 країнах. Більшість заражень було виявлено в Європі та США.

Читайте також: Мавпяча віспа: що таке надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я

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