У Європі зареєстрували першу смерть від мавпячої віспи

В Іспанії зареєстрували першу смерть від мавпячої віспи, повідомили у п'ятницю, 29 липня, місцеві ЗМІ із посиланням на міністерство охорони здоров'я країни. Це, ймовірно, перший відомий випадок смерті від захворювання в Європі і другий за межами Африки, відзначає агентство dpa.

Заражена людина померла від віспи у Валенсії, уточнили в МОЗ Іспанії. Напередодні про першу в країні смерть від захворювання повідомила влада Бразилії. У померлого 41-річного чоловіка, за даними медиків, був ослаблений імунітет через лімфому. Ці смерті стали першими зареєстрованими летальними випадками внаслідок мавпячої віспи за межами африканського континенту, де відомо про загибель п'яти людей.

Іспанія - друга після США країна у світі за кількістю зареєстрованих випадків захворювання на мавпячу віспу. За даними Національної мережі епідеміологічного нагляду (Renave), в країні зареєстровано 4298 випадків захворювання, з яких принаймні 120 людей госпіталізовано, повідомляє іспанський телеканал rtve.

У 82 відсотках випадків пацієнти заразилися після статевого контакту. Переважна кількість хворих - понад 4000 осіб - це чоловіки. Водночас понад 3500 з них мали одностатеві контакти. Середній вік тих, хто заразився - 37 років, пише rtve з посиланням на МОЗ Іспанії.

ВООЗ оголосила спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією міжнародного значення

23 липня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я. До того моменту було відомо про понад 16 тисяч випадків у 75 країнах. Більшість заражень було виявлено в Європі та США. Найчастіше заражаються чоловіки, які займалися одностатевим сексом, з'ясували вчені з Лондонського університету королеви Марії.

Дослідники підкреслили, що віспа не є інфекцією, що передається статевим шляхом у традиційному сенсі, і нею можна заразитися за будь-якого близького фізичного контакту. "Однак наша робота показує, що більшість випадків передачі інфекції досі були пов'язані з сексуальною активністю, головним чином, але не виключно серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками", - сказав керівник дослідження Джон Торнхілл.

Генеральний директор ВООЗ Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус для боротьби з поширенням захворювання рекомендував виходити на зв'язок з групами, де підтверджено захворювання, посилити епідеміологічний нагляд та заходи громадської охорони здоров'я, підвищити профілактику та контроль інфекцій у лікарнях, а також прискорити дослідження в галузі використання вакцин, терапевтичних та інших засобів.

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