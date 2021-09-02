Як Іспанія стала рекордсменкою з щеплення від коронавірусу

"Нам заздрять через наші темпи вакцинації", - говорить Амос Гарсія Рохас, глава Іспанського товариства вакцинації, в інтерв'ю телеканалу RTVE. Згідно з даними міністерства охорони здоров'я Іспанії, країна знаходиться на першому місці серед країн "великої двадцятки" за часткою повністю щеплених від коронавірусу жителів. Станом на 9 вересня одну дозу вакцини отримали 79,4 відсотка населення, дві дози - 75 відсотків, або 35,07 мільйона осіб. Для порівняння - повністю щеплені від COVID-19в Німеччині лише 61,6 відсотка населення або 51,1 мільйона осіб, у ДаніЇ, де зняли коронавірусні обмеження, - 73,7 відсотка мешканців або 4,28 мільйона людей.

І поки в Німеччині регулярно протестують супротивники вакцинації, в Іспанії годі таке уявити. Згідно з опитуванням іспанської соціологічної служби CIS, проведеним в травні поточного року, тільки 6 відсотків іспанців принципово виступали проти щеплень. На думку експертів, вирішальне значення для позитивного сприйняття вакцинації мають культурні та соціальні причини. Багато молодих людей зробили собі щеплення, бо 55 відсотків іспанців у віці від 25 до 29 років все ще мешкають зі своїми батьками. І вони хотіли захистити своїх родичів від вірусу.

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Почуття спільноти замість індивідуалізму

"В Іспанії люди вважають себе частиною спільноти і переконані, що є речі, які потрібно робити не тільки для себе, але і для оточуючих", - пояснив епідеміолог Мануель Франко з Університету Алькала в Мадриді, виступаючи на іспанському телеканалі RTVE. Про це також свідчить той факт, що Іспанія вже протягом десятиліть перебуває на першому місці в Європі у питанні донорства органів, в рази випереджаючи інші країни.

Так, в Іспанії минулого року на один мільйон жителів припадало 38 донорів, а в Німеччині - тільки 11. Крім того, іспанці з високою довірою ставляться до місцевої системи охорони здоров'я та до державних кампаній з вакцинації. У країні 97 відсотків дітей щеплені від поліомієліту, менінгіту та гепатиту.

Цією довірою і обумовлений успіх вакцинації від коронавірусу в країні, вважає епідеміолог Даніель Лопес Акунья, професор Андалузької школи громадського здоров'я і колишній виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій.

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Важкий старт вакцинації від COVID-19

"Той факт, що в Іспанії всім громадянам доступна публічна система охорони здоров'я безпосередньо без страхових компаній, теж є важливим аспектом", - продовжує Лопес Акунья. Початок кампанії з вакцинації в Іспанії був досить млявим. З лютого по квітень щепилися медичні працівники, за ними - поліцейські, соціальні працівники, жителі і персонал будинків для літніх людей.

За інформацією міністерства охорони здоров'я Іспанії, тільки сім відсотків населення були повністю вакциновані в середині квітня. У Великобританії на той час цей показник становив 13 відсотків. У травні кампанія набрала обертів, і частка повністю вакцинованого населення зросла до 20 відсотків. В середині червня вона досягла 27 відсотків, в липні - 44 відсотків, а у вересні - понад 70 відсотків.

І зараз, за ​​даними порталу Ourworldindata, Іспанія знаходиться на сьомому місці в світі після Португалії, Мальти, Ісландії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару і Сінгапуру.

Скорбота за померлими з коронавірусом

Епідеміолог Даніель Лопес Акунья підозрює, що масова готовність вакцинуватися також пов'язана зі скорботою за померлими друзями і членам сім'ї. "Всі втратили близьких під час пандемії, - сказав він іспанським ЗМІ. - Я втратив батька, якому було 94 роки".

Іспанія входить в перелік країн з найвищим показником смертності від COVID-19. Згідно з дослідженням консорціуму C-Mor при Університеті Ов'єдо, опублікованому в липні цього року, в 2020 році в країні було зареєстровано підвищений рівень смертності порівняно з 2015-2019 роками.

Частка померлих від COVID-19 у цій так званій надлишковій смертності становила 68 відсотків в Іспанії, 80 відсотків у США і 96 відсотків у Великобританії. Хоча завдяки вакцинації рівень смертності в Іспанії різко впав, як і кількість виявлених випадків зараження, експерти говорять про проблему імунізації ще не вакцинованого населення.

"Досі ми весь час розширювали групу людей, що мають право на вакцинацію, коли її темп сповільнювався", - пояснює Хайме Хесус Перес Мартін, представник товариства вакцинації AEV. Ця можливість зараз вичерпана, в більшості міст і муніципалітетів вже прийшла черга підлітків у віці від 12 до 19 років. "Темпи вакцинації сповільняться, - констатує Перес. - Решта 30 відсотків не проти вакцинації, але вони нікуди не поспішають".