 Більшість українців не готова вакцинуватися від коронавірусу - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2021

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Більшість українців не готова вакцинуватися від коронавірусу - опитування

Більше половини українців не готові вакцинуватися від коронавірусу навіть у разі безкоштовно доступної вакцини, свідчать дані соціологів.

Щеплення вакциною від коронавірусу

52 відсотки респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не готові вакцинуватися від коронавірусу навіть за умови, якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать оприлюднені в середу, 20 січня, результати відповідного соціологічного дослідження "Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв".

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"Готові вакцинуватися від коронавірусу, якщо вакцина буде доступна в аптеках - 39 відсотків, не готові - 56 відсотків. За умови, якщо щеплення буде безкоштовним, готові вакцинуватися - 43 відсотки, не готові - 52 відсотки", - йдеться в пресрелізі соціологів.

Проти щеплень - середня вікова група

Визначальним є й те, що підтримка безкоштовного вакцинування впала з 55 відсотків у листопаді, кажуть соціологи. Водночас кількість тих, хто готовий вакцинуватися платно, незначно зросла. "Противників вакцинування відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, жителів малих міст і тих, хто не боїться захворіти", - зауважують у "Рейтингу".

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Крім того, 16 відсотків респондентів вважають, що вже перехворіли або хворіють на COVID-19, а 80 відсотків опитаних учасників дослідження вважають, що не хворіли. "Порівняно з попередніми хвилями опитувань знизилося хвилювання через те, що респонденти особисто або їхні близькі захворіють на коронавірус. Так, через те, що на COVID-19 захворіють особисто, хвилюються близько 40 відсотків, коли в листопаді 2020 року таких було 57 відсотків. Щодо можливого захворювання близьких і рідних хвилюються 78 відсотків (у листопаді - 87). Більше висловлюють занепокоєння щодо можливого захворювання старші опитані й жінки", - сказано в повідомленні.

Як з'ясували соціологи групи "Рейтинг", 51 відсоток опитаних підтримує запроваджений в Україні локдаун, 46 відсотків - ні.

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Опитування проводилося 14-16 січня серед 1,6 тисячі повнолітніх респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,4.

15 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що британське закупівельне агентство Crown Agents закуповуватиме вакцини від COVID-19 для України. Раніше Степанов заявляв про намір усунути державне підприємство "Медичні закупівлі України" від закупівель вакцин проти коронавірусу. Між міністром і керівництвом ДП стався конфлікт через контракт на закупівлю вакцин від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

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Генеральний директор державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив Степанова в затягуванні і зриві переговорів із закупівлі Україною вакцини від коронавірусу. У відповідь Степанов звинуватив ДП в неефективному проведенні закупівель і дискредитації України перед міжнародними партнерами.

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