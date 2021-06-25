Коронавірус у Росії: найбільше число смертей від початку року

У Росії за останню добу зафіксували 21655 нових випадків зараження коронавірусом, померли 619 людей, у яких підтвердили інфікування. Про це свідчать офіційні дані, оприлюднені у суботу, 26 червня.

Ця кількість нових заражень є максимальною з кінця січня поточного року, а число смертей - найвище від початку року. Утім, у січні в Росії вже фіксували спад кількості заражень, а в останні тижні цей показник постійно зростає, зауважує інформагенція "Інтерфакс".

Найбільше нових заражень за останню добу виявили у Москві (8457), у Московській області (2504) та у Санкт-Петербурзі (1247). Водночас найбільшу кількість померлих з коронавірусом зафіксували в Санкт-Петербурзі - 107 жертв. Це - максимальне значення для міста і для всіх регіонів Росії за весь час пандемії. У Москві минулої доби померли 96 людей з коронавірусом.

Всього за весь час пандемії в Росії зареєстрували понад 5,4 мільйона заражень коронавірусом та понад 132 тисячі смертей.

Читайте також: Коронавірус у Москві: у 90 відсотків заражених виявили "дельта"-варіант

Нагадаємо, останніми тижнями в Росії спостерігається значне зростання кількості інфікованих коронавірусом, при цьому найбільше нових випадків виявляють у Москві і Санкт-Петербурзі. Влада каже про стрімке поширення у містах дельта-варіанту коронавірусу.

Тим часом у країні від коронавірусу повністю щепили понад 11 відсотків населення. На цьому тлі дедалі більше російських регіонів вводять обов'язкову вакцинацію для деяких груп населення.

Читайте також: Вакцинувався і захворів. Чи захищає російська вакцина "Спутник V" від COVID-19?