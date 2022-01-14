Коронавірус у Німеччині: добова кількість хворих перевищила 140 тисяч

У Німеччині коефіцієнт зараження коронавірусом досяг нового пікового значення - 706,3 випадку на сто тисяч населення за останні сім днів, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI) вранці в п'ятницю, 21 січня. Тільки напередодні цей показник становив 638,8, а тиждень тому - 470,6 випадку на сто тисяч населення.

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Минулої доби в країні зареєстрували 140160 нових інфікованих (напередодні - 133536 і тижнем раніше - 92223). Добові максимуми фіксуються в Німеччині вже восьмий день, а пікові значення коефіцієнту зараженості - третій день поспіль.

Смертність продовжує знижуватися

Водночас смертність від коронавірусу у ФРН продовжує знижуватися. За минулі 24 години в Німеччині зареєстровано 170 нових смертей, пов'язаних із коронавірусом (днем раніше - 234). Загалом за весь час пандемії COVID-19 у ФРН у зв'язку з коронавірусом померли вже 116485 осіб, кількість інфікованих досягла понад 8,4 мільйона осіб.

Коефіцієнт завантаженості відділень інтенсивної терапії - найважливіший критерій при посиленні чи ослабленні антикоронавірусних обмежень у Німеччині - підвищився до 3,56 на сто тисяч населення (напередодні - 3,34).

Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) вважає, що пік нинішньої хвилі пандемії припаде на середину лютого, коли в країні, можливо, щодня фіксуватиметься кількасот тисяч нових випадків зараження. В інтерв'ю медіакомпанії ZDF увечері 19 січня міністр сказав, що це станеться необов'язково, але з високою ймовірністю.