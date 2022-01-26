На підході підвид омікрона ВА.2 - нова небезпека?

Відомо, що вже перший омікрон-варіант ВА.1 набагато заразніший, ніж ранні варіанти коронавірусу. Тепер з'явився ще й підваріант омікрона - ВА.2. У перші десять днів січня у Великобританії ним заразилися щонайменше 400 людей. Виявлено цей підвид вже у понад 40 країнах.

Найбільше заражень новим підвидом - у Данії

За даними ресурсу PANGO Lineages, найбільше таких випадків зафіксовано у Данії - 79 відсотків усіх нових заражень.

За Данією йдуть Великобританія (6 відсотків), Індія (5 відсотків), Швеція (2 відсотки) та Сінгапур (2 відсотки). При цьому необхідно враховувати, що виявлення цього підваріанта коронавірусу багато в чому залежить від можливостей тих чи інших національних лабораторій секвенування проб ПЛР-тестів.

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Наскільки небезпечною є нова мутація коронавірусу?

Стрімке поширення нового підваріанта свідчить про те, що він може бути ще заразнішим, ніж перший омікрон. Британське відомство із захисту здоров'я (UK Health Security Agency, UKHSA) класифікувало ВА.2 як "варіант, який перебуває під спостереженням".

"Природа вірусів така, що вони розмножуються і при цьому мутують, - каже Міра Чанд з UKHSA. - Тому можна очікувати, що ми й надалі матимемо справу з новими варіантами доти, доки не закінчиться пандемія".

Оскільки в медичних лабораторіях проводиться вибірковий аналіз ДНК вірусів, існує можливість виявляти мутації та оцінювати, наскільки вони є небезпечними. Але у випадку з підваріантом ВА.2 цей процес ще не завершено. "Поки що немає достатніх доказів, щоб говорити про те, що ВА.2 викликає важчий перебіг хвороби, ніж ВА.1", - вказує Чанд.

Через нові мутації вакцинація залишається важливим заходом

За словами глави британського МОЗ Саджида Джавіда, поява нового варіанта демонструє, наскільки важливою залишається вакцинація: "Я закликаю всіх захищати себе та своїх близьких і робити зараз бустерні щеплення".

Так у Лондоні агітують робити бустерні щеплення

В інтерв'ю інформаційному агентству AFP французький епідеміолог Антуан Флао заявив: "Що нас здивувало - так це швидкість, з якою цей підваріант, поширений в Азії, охопив Данію".

Тим часом з'явилась інформція про те, що зараження підвидом омікрона ВА.2 спричиняє не більш тяжкий перебіг захворювання, ніж при інфікуванні ВА.1. "На даний момент ми знаємо, що варіант ВА.2 має приблизно ті ж самі характеристики, які нам відомі від омікрон-варіанта", - каже міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

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Чи є загроза рекомбінації дельти та омікрона?

Водночас керівник відділу вірусології берлінської університетської клініки Charité Крістіан Дростен (Christian Drosten) в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk заявив, що внаслідок схрещення обох омікрон-варіантів з дельтою може з'явитися більш небезпечний вірус. Справа в тому, пояснив він, що омікрон має певні мутації спайкових білків, за допомогою яких він може легше долати імунний захист організму людини.

Особливо небезпечною ця здатність може стати в разі рекомбінації обох варіантів, пояснює Дростен, за якої спайкові білки омікрона дозволяли б долати імунний захист, а сам вірус містив би геном небезпечного дельта-варіанта. В результаті могли б поєднатися сильні характеристики обох варіантів. Таке, за його словами, вже траплялося. "Саме цього слід зараз побоюватися", - застерігає вірусолог.

Зовсім нещодавно один кіпрський учений повідомив про те, що виявив вірус, який може бути рекомбінацією обох мутацій. Інформація про появу "дельтакрона", однак, ще не підтверджена.