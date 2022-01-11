Невакцинованих комунальників та медиків відсторонюватимуть з 31 січня

З 31 січня в Україні будуть відсторонювати від роботи невакцинованих працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і закладів охорони здоров’я. Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у вівторок, 11 січня.

"Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", - пояснюють у МОЗ. Втім, ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень та медичний висновок на підтвердження цього.

Мета - безпека працівників

Раніше пресслужба МОЗ у коментарі DW роз'яснювала, що основна мета розширення переліку професій - не збільшення темпів щеплень, а робота представників критично важливих для держави галузей у безпечному середовищі. Нині глава відомства Віктор Ляшко наголошує на необхідності розширення обов'язкової вакцинації на більший перелік професій через стрімке поширення омікрон-варіанту коронавірусу. "При зараженні омікроном ризик госпіталізації нижчий на 65 відсотків для пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, та на 81 - для тих, хто отримав три дози",- цитує Ляшка пресслужба МОЗ.

Це вже друге розширення переліку працівників, яким треба бути вакцинованими від коронавірусу для продовження роботи. Так, з 8 листопада необхідно бути щепленими проти COVID-19 тим, хто працює у закладах освіти, центральних органах влади і місцевих адміністраціях. З 9 грудня ця вимога поширена на робітників стратегічних державних підприємств, установ із надання соціальних послуг та організацій, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади.