Невакцинованих комунальників та медиків відсторонюватимуть з 31 січня

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Наказ МОЗ про відсторонення від роботи нещеплених проти коронавірусу медиків, комунальників та місцевих чиновників набуде чинності 31 січня.
З 31 січня в Україні будуть відсторонювати від роботи невакцинованих працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і закладів охорони здоров’я. Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у вівторок, 11 січня.
"Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", - пояснюють у МОЗ. Втім, ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень та медичний висновок на підтвердження цього.
Раніше пресслужба МОЗ у коментарі DW роз'яснювала, що основна мета розширення переліку професій - не збільшення темпів щеплень, а робота представників критично важливих для держави галузей у безпечному середовищі. Нині глава відомства Віктор Ляшко наголошує на необхідності розширення обов'язкової вакцинації на більший перелік професій через стрімке поширення омікрон-варіанту коронавірусу. "При зараженні омікроном ризик госпіталізації нижчий на 65 відсотків для пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, та на 81 - для тих, хто отримав три дози",- цитує Ляшка пресслужба МОЗ.
Це вже друге розширення переліку працівників, яким треба бути вакцинованими від коронавірусу для продовження роботи. Так, з 8 листопада необхідно бути щепленими проти COVID-19 тим, хто працює у закладах освіти, центральних органах влади і місцевих адміністраціях. З 9 грудня ця вимога поширена на робітників стратегічних державних підприємств, установ із надання соціальних послуг та організацій, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади.