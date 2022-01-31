У Німеччині стрімко зростає кількість заражень на коронавірус

У Німеччині кількість заражень коронавірусом із розрахунку на 100 000 жителів за останні сім днів становила, за даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) на ранок понеділка, 31 січня, 1176,8 випадку. Це - черговий пік цього показника в країні. Днем ​​раніше, 30 січня, він становив 1156,8, тиждень тому - 840,3, а місяць тому - 265,8 випадку.

Тим часом добовий приріст заражень Німеччини, за даними RKI, становив 78318 випадків. Тиждень тому цей показник дорівнював 63393. Число летальних випадків серед пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 за останні 24 години становило 61 випадок по всій країні.

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Багато міст і округів у Німеччині зазнають труднощів із передачею RKI даних щодо зараженості коронавірусом. При цьому центри тестування та відомства з питань охорони здоров'я на місцях працюють на межі своїх можливостей. Все це може означати, що до статистики Інституту імені Роберта Коха, можливо, потрапили не всі випадки зараження в країні, вважають деякі експерти.

RKI: Число заражень коронавірусом більше не є вирішальним показником

Тим не менш, враховуючи широке поширення омікрон-варіанта коронавірусу, при оцінці актуальної ситуації з пандемією у ФРН, фахівці вирішили приділяти основну увагу не загальному числу виявлених заражень, а такому фактору, як важкість перебігу хвороби у пацієнтів.

"Сумарне число заражень більше не відіграє вирішальної ролі. Насамперед нам потрібно дивитися на тяжкість перебігу хвороби", - заявив у зв'язку з цим 28 січня глава RKI Лотар Вілер (Lothar Wieler). За його словами, з появою омікрона суспільство вступило "у нову фазу пандемії".

На тлі високого навантаження на лабораторії, які діагностують коронавірус, очікується, що найближчим часом тести будуть проводитися переважно серед груп населення, схильних до ризику ускладнень від COVID-19, щоб мати можливість своєчасно розпочати лікування таких пацієнтів.

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Нещепленими залишаються понад 20 мільйонів жителів Німеччини

За останніми даними МОЗ ФРН, оновленими 29 січня, частка повністю вакцинованих від COVID-19 у країні становить зараз 73,9% населення. Це близько 61,4 мільйона людей. Як мінімум 43,7 мільйона ​​осіб (52,6 відсотка населення) вже зробили бустерне щеплення.

Нещепленими від коронавірусу залишаються 20,2 млн. жителів Німеччини, або 24,3 відсотка населення країни.