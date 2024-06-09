Напад на Фредеріксен: поліція арештувала громадянина Польщі

За підозрою в нападі на прем'єрку Данії на 12 діб арештували поляка, який був впливом алкоголю та наркотиків. Правоохоронці схиляються до відсутності політичних мотивів.

Правоохоронці на 12 діб затримали 39-річного поляка у зв'язку з нападом на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені, в результаті якого, за словами влади, вона отримала незначну травму шиї, передає Reuters.

За даними данської поліції, ймовірний нападник перебував під впливом алкоголю та наркотиків і не знав, що жертва - глава уряду Данії. Адвокат підозрюваного також наполягає на відсутності політичного мотиву. Інцидент стався за два дні до виборів до Європарламенту у Данії.

"Ми розглядаємо це як одиничний, спонтанний акт, і наразі ми не вважаємо за основну гіпотезу в нашому розслідуванні, що це був спланований напад на прем'єр-міністерку", - заявили в поліції Копенгагена в інтерв'ю Ritzau.

Фредеріксен шокована нападом

Всі офіційні заходи Фредеріксен 8 червня скасували. "Я засмучена і шокована вчорашнім епізодом, але в іншому я в безпеці. Цього разу мені потрібен спокій. Як для тіла, так і для душі. Мені потрібно побути зі своєю сім'єю і трохи побути наодинці", - заявила Метте Фредеріксен.

Вона подякувала за численні повідомлення підтримки та допомогу. "Це неймовірно зворушливо", - сказала прем'єр-міністерка у письмовому коментарі інформаційному агентству Ritzau.