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Закон і правоДанія

Напад на Фредеріксен: поліція арештувала громадянина Польщі

Анастасія Шепелева
9 червня 2024 р.

За підозрою в нападі на прем'єрку Данії на 12 діб арештували поляка, який був впливом алкоголю та наркотиків. Правоохоронці схиляються до відсутності політичних мотивів.

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Метте Фредеріксен
Данська прем'єрка Метте ФредеріксенФото: Mads C,. Rasmussen/Ritzau Scanpix/IMAGO

Правоохоронці на 12 діб затримали 39-річного поляка у зв'язку з нападом на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені, в результаті якого, за словами влади, вона отримала незначну травму шиї, передає Reuters.

За даними данської поліції, ймовірний нападник перебував під впливом алкоголю та наркотиків і не знав, що жертва - глава уряду Данії. Адвокат підозрюваного також наполягає на відсутності політичного мотиву. Інцидент стався за два дні до виборів до Європарламенту у Данії. 

"Ми розглядаємо це як одиничний, спонтанний акт, і наразі ми не вважаємо за основну гіпотезу в нашому розслідуванні, що це був спланований напад на прем'єр-міністерку", - заявили в поліції Копенгагена в інтерв'ю Ritzau.

Фредеріксен шокована нападом

Всі офіційні заходи Фредеріксен 8 червня скасували. "Я засмучена і шокована вчорашнім епізодом, але в іншому я в безпеці. Цього разу мені потрібен спокій. Як для тіла, так і для душі. Мені потрібно побути зі своєю сім'єю і трохи побути наодинці", - заявила Метте Фредеріксен.

Вона подякувала за численні повідомлення підтримки та допомогу. "Це неймовірно зворушливо", - сказала прем'єр-міністерка у письмовому коментарі інформаційному агентству Ritzau.

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