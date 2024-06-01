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На депутата Бундестагу напали, називаючи розпалювачем війни

Євген Жуков | Олександр Куницький
1 червня 2024 р.

На німецького депутата Родеріха Кізеветтера біля агітаційного намету ХДС у Баден-Вюртемберзі напав чоловік, обзиваючи "розпалювачем війни". За місцевих ЗМІ, нападник - кандидат у депутати місцевої ради.

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Родеріх Кізеветтер (фото з архіву)
КізеветтерФото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) зазнав у суботу, 1 червня, нападу під час передвиборного заходу в німецькому місті Ален у землі Баден-Вюртемберг.

Як повідомила місцева поліція, вранці біля агітаційного намету ХДС 55-річний чоловік почав ображати політика, потім напав на нього і повалив на землю. Кізеветтер отримав легкі травми, медична допомога йому не знадобилася.

"Я простояв там менше п'яти хвилин, коли він підійшов до мене і закричав, назвавши мене "розпалювачем війни". Після цього він штовхнув мене і звалив намет, під яким ми стояли. Я не знав, хто це був, подумав, що мені потрібен запис, і пішов за ним із мобільним телефоном. Побачивши це, він підбіг, вдарив мене і штовхнув у високу клумбу", - наводить місцеве видання Schwäbische слова Кізеветтера.

За даними журналістів цього сайту, нападник - кандидат у депутати місцевої ради від нового виборчого списку Die Herzschrittmacher ("Кардіостимулятори") Петер Баур (Peter Baur).

Кізеветтер - затятий прихильник максимальної військової допомоги Україні

Кізеветтер - один із назатятіших німецьких прихильників надання Україні максимальної військової допомоги.

Він, зокрема, закликав до того, щоб Захід узяв на себе протиповітряну оборону в західній частині України, а також до постачання Німеччиною Україні далекобійних ракет Taurus.

Читайте також: Кізеветтер: "Війну потрібно перенести в Росію"

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