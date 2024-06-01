Сервери німецької партії ХДС зазнали кібератаки

За тиждень до проведення виборів у Європейський парламент жертвою кібератаки стала ще одна німецька партія - Християнсько-демократичний союз (ХДС). Інформацію про це підтвердили в суботу, 1 червня, у самій партії та в міністерстві внутрішніх справ.

Про масштаби збитків, а також про те, хто скоїв цей напад, нічого не повідомляється, оскільки розслідування не завершене. Однак характер атаки вказує на те, що її здійснили дуже професійно, наводить агентство dpa слова представника МВС.

Поки що незрозуміло, чи отримали хакери під час злому доступ до конфіденційних даних. За словами представника ХДС, як запобіжний захід частина IT-інфраструктури була відключена від мережі та ізольована.

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Раніше атакували СДПН - хакери російського ГРУ

Розслідуванням хакерської атаки займаються Федеральне відомство з інформаційної безпеки та Федеральна служба захисту конституції - спецслужба внутрішнього призначення.

Торік кібератаки зазнала Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Хакери зламали електронні сервери в її штаб-квартирі.

Уряд Німеччини звинуватив у нападі Росію: міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що атаку скоїло "хакерське угруповання APT28, яким керує російська військова розвідка ГРУ". Кібератака також була спрямована проти німецьких компаній у сфері логістики, оборони, авіації та IT.

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