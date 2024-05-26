У ФРН закликали Захід взяти на себе ППО у Західній Україні

Захід має забезпечити ППО у 100-кілометровому коридорі на заході України, вважає християнський демократ Кізеветтер. Це дозволить Києву зосередитись на захисті неба у Східній Україні, вважає він.

На тлі наступу російських військ в Україні депутат Бундестагу від партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) закликав Захід взяти на себе протиповітряну оборону у західній частині України.

"Коаліція охочих могла б розширити зону власної ППО на територію західної частини України в коридорі шириною від 70 до 100 кілометрів", - заявив експерт ХДС з оборони в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, оприлюдненому в неділю, 26 травня.

За словами Кізеветтера, це розвантажить Збройні сили України в цьому регіоні та дозволить їм зосередитись на забезпеченні протиповітряної оборони у східній частині країни.

З подібними ініціативами раніше виступали й депутати Бундестагу від інших партій. Утім, в уряді ФРН і керівництві Північноатлантичного альянсу (НАТО) скептично поставилися до таких пропозицій. Однак зараз Кізеветтер апелює не до НАТО, а до певної "коаліції охочих".

Кізеветтер: Це абсолютно допустимо за міжнародним правом

Німецький політик також повідомив, що деякі країни, наприклад, Литва, розглядають можливість відправлення в Україну польових лазаретів, саперів для розмінування місцевості та ремонтних військ.

"Ми не повинні нічого виключати і в рамках коаліції згодних повинні визначити, хто може зробити це. Це абсолютно допустимо згідно з міжнародним правом і розумно з точки зору політики безпеки", - упевнений Кізеветтер.

Київ протягом останніх місяців постійно закликає партнерів надати більше систем ППО. Після російського повітряного удару по гіпермаркету в Харкові 25 травня, внаслідок якого загинули, за останніми даними, 14 людей, президент України Володимир Зеленський вчергове звернувся до Заходу з таким закликом. "Якби Україна мала достатньо систем ППО і сучасних літаків, то такі російські удари були б неможливі", - підкреслив він.