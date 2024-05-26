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Удари РФ по гіпермаркету у Харкові: уже 12 загиблих

Степан Смишляєв
26 травня 2024 р.

Відомо вже про 12 загиблих через вчорашній повітряний удар РФ по "Епіцентру" у Харкові. Ще близько 15 людей вважають зниклими безвісти.

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Пожежа у "Епіцентрі" в Харкові після атаки РФ
Відомо вже про 12 загиблих через вчорашній повітряний удар РФ по "Епіцентру"Фото: Andrii Marienko/AP Photo/picture alliance

Станом на ранок неділі, 26 травня, відомо вже про 12 загиблих внаслідок вчорашнього повітряного удару російських військ КАБами по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. 10 загиблих наразі неопізнані, повідомила Харківська обласна прокуратура.

До 43 збільшилася кількість травмованих. Увечері у суботу, 25 травня, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також повідомляв, що 16 людей вважалися зниклими безвісті.

Внаслідок ще одного удару РФ, завданого згодом по району щільної житлової забудови у центрі Харкова, постраждали 25 людей, серед них 14-річний хлопець.

Тобто загальна кількість поранених від вчорашніх російських атак по місту становить щонайменше 68 людей. За словами Синєгубова, на вечір суботи 39 з них були ушпиталені, двоє - у важкому стані, один - у вкрай важкому перебуває в опіковій реанімації.

На місці удару по "Епіцентру" розгорнутий штаб ліквідації наслідків атаки. Працює мобільна лабораторія ДНК.

Харків потерпає від постійних атак РФ

Останніми тижнями, паралельно з наступом у прикордонні Харківщини, війська РФ посилили повітряні атаки по області із використанням ракет і керованих авіаційних бомб (КАБів). У ніч проти 25 травня російські війська завдали удару по місту з використанням ракет зенітного комплексу С-300.

23 травня вони завдали по регіону більше 10 ракетних ударів. Внаслідок атаки у Харкові був зруйнований один з найбільших в Україні поліграфічних комплексів "Фактор-Друк". Загинуло семеро людей, ще 21 - дістала поранення. У Люботині були поранені 10 людей.

19 травня росіяни вдарили ракетами по базі відпочинку в передмісті Харкова: загинули шестеро, були поранені - 28 людей. Загалом того дня у області через атаки РФ загинули 11 людей, серед яких була вагітна жінка. Через це влада Харківської області оголошувала 20 травня днем жалоби.

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