Ракетний удар РФ по Харкову: постраждав ліцей і будинки

Вночі війська РФ знову завдали ракетного удару по Харкову, частково зруйнувавши ліцей і пошкодивши багатоповерхівки. Минулося без жертв і поранених.

У ніч на суботу, 25 травня, російські війська завдали чергового удару по Харкову із використанням ракет зенітного комплексу С-300. Внаслідок атаки постраждав ліцей у Слобідському районі міста - там зруйнована майстерня, також постраждала основна будівля закладу, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Також через удар пошкоджений 31 автомобіль, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо, постраждав супермаркет поблизу. Інформація щодо загиблих та поранених наразі не надходила.

Харків потерпає від постійних атак РФ

Останніми тижнями, паралельно з наступом у прикордонні Харківщини, війська РФ посилили повітряні атаки по області із використанням ракет і керованих авіаційних бомб (КАБів). 23 травня вони завдали по регіону більше 10 ракетних ударів.

Внаслідок тієї атаки у Харкові був зруйнований один з найбільших в Україні поліграфічних комплексів "Фактор-Друк". Загинуло семеро людей, ще 21 - дістала поранення. У Люботині були поранені 10 людей.

19 травня росіяни вдарили ракетами по базі відпочинку в передмісті Харкова: загинули шестеро, були поранені - 28 людей. Загалом того дня у області через атаки РФ загинули 11 людей, серед яких була вагітна жінка. Через це влада Харківської області оголошувала 20 травня днем жалоби.

Також війська РФ регулярно завдають ударів по об'єктах залізничної інфраструктури. В "Укрзалізниці" кажуть про намагання росіян паралізувати роботу залізниці.