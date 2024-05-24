"Хочуть зупинити залізницю": РФ знов атакувала Харківщину

Російські війська цілеспрямовано завдають ударів по залізниці в Харківській області, щоби зупинити її, вважають в "Укрзалізниці". Останнім ударом РФ пошкодила колії та вагони.

У ніч проти п'ятниці, 24 травня, російські війська знову завдали удару по цивільній залізничній інфраструктурі Харківської області.

"РФ не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині", - зазначили у компанії "Укрзалізниця".

Внаслідок атаки пошкоджені колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. Минулося без жертв і травмованих. Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком.

Атаки РФ на залізницю тривають

Напередодні під час масованого ракетного удару по Харкову та області війська РФ також уразили декілька залізничних об'єктів. Внаслідок атаки постраждали шестеро залізничників.

Загалом через вчорашній удар Росії у Харкові загинули семеро людей, поранена 21 людина, у Золочеві поранені 10 людей.