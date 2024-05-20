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Російські сили контролюють 40% Вовчанська - Харківська ОВА

Анастасія Шепелева
20 травня 2024 р.

За даними ОВА, попри намагання РФ витіснити українські сили з Вовчанська, під контролем Києва - близько 60 відсотків міста.

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Вовчанськ, 15 травня
Руйнування у ВовчанськуФото: Hanna Sokolova-Stekh/DW/DW

Україна все ще контролює близько 60 відсотків прикордонного міста Вовчанськ, що на північному сході Харківської області, заявив в понеділок, 20 травня, заступник глави Харківської ОВА Роман Семенуха в ефірі національного телемарафону.

"Ворог продовжує намагатися, особливо в межах Вовчанська, витіснити Збройні сили України з міста. Близько 60 відсотків міста контролюється Збройними силами України, а це означає, що обстріли не припиняються", - розповів він.

За його словами, росіяни сконцентровані на напрямках населеного пункту Липці, Вовчанськ і на лівому-правому флангу міста Вовчанськ. Зокрема, 20 травня у Липцях зафіксували декілька влучань керованими авіабомбами (КАБами), додав Семенуха. Також не вщухають обстріли прикордоння. "Це Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район", - розповів Семенуха.

У Генштабі кажуть, що ситуація "контрольована"

За даними зведення Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 20 травня, на Харківському напрямку Сили оборони України відбивають атаку РФ у напрямку села Стариця. "Ситуація контрольована. Окрім того, наші підрозділи здійснили заходи з посилення оборонних рубежів та позицій у визначених районах", - йдеться у зведенні.

Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку українські воїни успішно відбили атаку Росії в напрямку Синьківки. Там також в окремих районах проводяться штурмові дії. У Генштабі запевнили, що ситуація контрольована.

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