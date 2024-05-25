Ввечері 25 травня РФ завдала ще один удар по центру Харкова

Ввечері у суботу, 25 травня, російські війська знову ударили по центральній частині Харкова. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, удар завданий по "району щільної житлової забудови" у центрі міста. Наразі повідомляється про 11 поранених.

За кілька годин до цього Росія ударила по Центральному парку та будівельному гіпермаркету у Харкові. Внаслідок ударів відомо про чотирьох загиблих та 33 поранених. Як повідомив згодом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, на будівельний гіпермаркет були скинуті скинули дві керовані авіабомби. "Два російські КАБи потрапили в будівельний гіпермаркет у Харкові. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрах", - написав він у Telegram.

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Харків потерпає від постійних атак РФ

Останніми тижнями, паралельно з наступом у прикордонні Харківщини, війська РФ посилили повітряні атаки по області із використанням ракет і керованих авіаційних бомб (КАБів). У ніч на 25 травня російські війська завдали удару по місту з використанням ракет зенітного комплексу С-300.

23 травня вони завдали по регіону більше 10 ракетних ударів. Внаслідок атаки у Харкові був зруйнований один з найбільших в Україні поліграфічних комплексів "Фактор-Друк". Загинуло семеро людей, ще 21 - дістала поранення. У Люботині були поранені 10 людей.

19 травня росіяни вдарили ракетами по базі відпочинку в передмісті Харкова: загинули шестеро, були поранені - 28 людей. Загалом того дня у області через атаки РФ загинули 11 людей, серед яких була вагітна жінка. Через це влада Харківської області оголошувала 20 травня днем жалоби.