Уряд ФРН проти участі НАТО в захисті неба над Україною

Федеральний уряд Німеччини відхилив ідею задіяння систем ППО країн НАТО на кордоні з Україною, яку раніше підтримала низка політиків із правлячої коаліції та опозиції.

Уряд Німеччини не підтримує пропозицію можливої участі НАТО в обороні повітряного простору України. Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у понеділок, 13 травня, відкинув можливість задіяння систем протиповітряної оборони (ППО) альянсу для захисту неба над Україною, яку раніше допускали політики з правлячої коаліції та опозиції у ФРН.

При цьому Гебештрайт послався на дискусії, що вже мали місце раніше, про безпольотні зони в Україні, які б забезпечувалися, зокрема, західними країнами. Проти такого варіанту були висловлені міркування, які є актуальними і зараз, зазначив він.

За словами представника федерального уряду, наразі йдеться про те, щоб посилити українську систему ППО. Німеччина вживає заходів у цьому напрямку і поставляє Києву ще один комплекс Patriot, нагадав він.

FAZ: у Німеччині висловили ідею захистити небо над Україною за участю НАТО

Раніше газета Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомила, що представники Вільної демократичної партії (ВДП) і партії "Союз 90 / Зелені", які входять до урядової коаліції на федеральному рівні, а також опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) не виключають, що країни НАТО допоможуть Україні захистити частину її західної території від атак російських дронів. При цьому можуть бути задіяні системи ППО, розташовані на східних кордонах альянсу, зокрема, в Польщі або Румунії, вважають вони.

Ідея збивати в такий спосіб російські безпілотники походить від експерта Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Ніко Ланґе (Nico Lange) і колишнього помічника генсека НАТО, генерал-лейтенанта Горста-Гайнріха Брауса (Horst-Heinrich Brauß), пише далі видання. На думку Ланґе, це дало б змогу забезпечити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів. А це, своєю чергою, допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших ділянках фронту.

Таку ідею підтримали Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) і Агнєшка Бруґґер (Agnieszka Brugger) з партії "зелених", депутати Бундестагу від ВДП Маркус Фабер (Marcus Faber) і від опозиційного ХДС Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter), зазначає FAZ.