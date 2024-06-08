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ПолітикаДанія

На прем'єр-міністерку Данії Фредеріксен напали в Копенгагені

Анастасія Шепелева
8 червня 2024 р.

Невідомий чоловік ударив Метте Фредеріксен на площі в старому місті. Його вдалося затримати.

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Метте Фредеріксен
Метте Фредеріксен атакували у столиціФото: Jeremias Gonzalez/AP/picture alliance

У Копенгагені стався напад на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен. Як повідомляє місцеве видання Ekstra Bladet з посиланням на її канцелярію, у п'ятницю, 7 червня, невідомий чоловік ударив її в центрі данської столиці.

У пресрелізі йдеться про те, що зловмисника затримано, але не повідомляється про те, як саме стався напад і як постраждала прем'єрка. Ekstra Bladet з посиланням на джерела пише, що з Фредеріксен усе гаразд, але вона "дуже вражена" тим, що сталося.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен назвав напад "шоком". За його словами, "це не Данія", адже "ми не нападаємо на нашого прем'єр-міністра".

На думку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) цей "огидний акт" суперечить всьому, "у що ми віримо і за що боремося в Європі".

Глава Євроради Шарль Мішель та президентка Європейського парламенту Роберта Метсола також засудили напад на Метте. За словами Мішеля, він "обурений" та "рішуче засуджує цей боягузливий акт агресії". Метсола назвала напад "жахливим" та додала: "Насильству немає місця в політиці".

Напади на політиків у Європі

Останнім часом у ЄС спостерігається сплеск насильницьких нападів на політиків усіх партій на тлі передвиборчої кампанії до Європейського парламенту.

Так, 1 червня депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) зазнав нападу під час передвиборного заходу в німецькому місті Ален.

Наприкінці травня в Мангеймі чоловік напав з ножем на політика Міхаеля Штюрценбергера (Michael Stürzenberger) з антиісламського руху Pax Europa. Унаслідок інциденту загинув 29-річний поліцейський Рувен Л. За кілька днів там же з ножем напали на кандидата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН) на посаду глави ради громади Гайнріха Коха (Heinrich Koch).

Раніше у ФРН нападу зазнавали інші політики. Так, на початку травня в один день атакували членкиню Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), сенаторку з питань економіки Франциску Ґіффай (Franziska Giffey) у Берліні та неназваного політика в Дрездені.

15 травня кількома пострілами було тяжко поранено прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.  

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