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СуспільствоСловаччина

В уряді Словаччини заявили, що життя Фіцо поза небезпекою

Дмитро Шварц
19 травня 2024 р.

Життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо перебуває поза небезпекою після замаху, заявив віцепрем'єр-міністр Роберт Калиняк. У понеділок комісія лікарів вирішить, чи потрібно його перевести в інший медичний заклад.

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Роберт Фіцо спілкується з громадянами у Гандлові перед замахом 15 травня 2024 року
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо спілкується з громадянами у Гандлові, 15 травня 2024 рокуФото: Radovan Stoklasa/AP Photo/picture alliance

Життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо перебуває поза небезпекою після замаху, який стався 15 травня. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Роберт Калиняк інформаційному агентству TASR у неділю, 19 травня.

Словацький прем'єр переніс другу операцію в п'ятницю. За словами міністра охорони здоров'я Зузани Долінкової, стан Фіцо покращився, і в суботу він перебував у стабільному стані. Зараз прем'єр одужує в університетській лікарні в Банській Бистриці, а у понеділок комісія лікарів вирішить, чи потрібно його перевести в інший медичний заклад.

Напад на Фіцо

Нагадаємо, що напад на Роберта Фіцо стався 15 травня в місті Гандлова в центральній частині країни. Словацький прем'єр підійшов до місцевих жителів після виїзного засідання уряду, у цей момент пролунали постріли.

Політик зазнав поранень у живіт, руку і ногу, після чого його доправили гелікоптером у місто Банська Бистриця. Політика оперували п'ять годин дві бригади лікарів. Нападника затримали на місці атаки. Ним виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула з міста Левіце. Його затримали і взяли під варту.

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