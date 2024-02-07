Швеція припинила розслідування підриву "Північних потоків"

Юрисдикція Швеції не може застосовуватися для подальшого розслідування підриву "Північних потоків", тому ця країна припиняє слідство, повідомив шведський прокурор Матс Юнгквіст.

Прокуратура Швеції у середу, 7 лютого, оголосила про припинення розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі, що сталися у вересні 2022 року, повідомляє AP

"На тлі ситуації, яка зараз склалася, ми можемо констатувати, що юрисдикція Швеції не може застосовуватися", - заявив прокурор Матс Юнгквіст.

Водночас розслідування цих вибухів, які проводять Данія і Німеччина, триватимуть. Юнгквіст зауважив, що через секретність міжнародно-правової взаємодії, "не може надалі коментувати співпрацю, яка мала місце".

Він додав, що не коментуватиме й висновки шведського розслідування та інформацію про будь-яких підозрюваних у його рамках. Водночас прокурор зауважив, що його країна ділилася своїми напрацюваннями з ФРН.

"Ми серйозно співпрацювали зі слідством, яке проводила німецька влада. У рамках цієї правової співпраці ми змогли передати матеріал, який може бути використані як доказ у німецькому розслідуванні", - сказав він.

Раніше Юнгквіст повідомляв, що основною версією вибухів газопроводах "Північний потік" слідство в Швеції розглядає дії групи, яка була організована на державному рівні.

Після заяви шведської прокуратури поліція Данії підтвердила, що з її боку розслідування вибухів триватиме, і заявила, що очікує надати більше інформації про нього "впродовж невеликого промужку часу", пише Reuters.

Розслідування вибухів на "Північних потоках"

У вересні 2022 року було підірвано три з чотирьох ниток підводних газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2".

Розслідування вибухів були розпочаті у Швеції, Німеччині та Данії. У спільному листі до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй влітку 2023 року посольства цих країн повідомили, що слідчі виявили сліди вибухівки на вітрильній яхті, яка, ймовірно, була використана для диверсії.

Судячи з повідомлень низки ЗМІ, опублікованих раніше, слідство вважає, що диверсія могла бути влаштована групою громадян України за допомогою 15-метрової вітрильної яхти "Андромеда", орендованої компанією з Польщі.

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