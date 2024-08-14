Підрив Nord Stream: ФРН видала ордер на арешт українця - ЗМІ

У причетності до підриву трудопроводів "Північного потоку" підозрюють українського дайвера, який донедавна проживав у Польщі, пишуть німецькі ЗМІ. Сам фігурант це заперечує.

Німеччина видала європейський ордер на арешт українського інструктора з дайвінгу, якого підозрюють у тому, що він був частиною команди, яка підірвала газопроводи "Північний потік" у 2022 році. Про це у середу, 14 серпня, повідомили німецькі Die Zeit , Süddeutscher Zeitung і ARD .

Німецькі слідчі вважають, що чоловік на ім'я Володимир (у публікаціях німецькою - Wolodymyr Z. або Wladimir S.), який останнім часом проживав у Польщі, міг бути одним із водолазів, які у вересні 2022 року заклали вибухові пристрої на трубопроводах, що пролягають між Росією та ФРН під Балтійським морем. За даними ЗМІ, зараз він, імовірно, переховується. Сам Володимир у розмові з журналістами заявив, що про підозру "вперше чує" і що участі у диверсії не брав. Федеральна прокуратура Німеччини від коментарів відмовилася.

Серед підозрюваних - ще двоє громадян України

Як йдеться у публікації, серед імовірно причетних до підриву - ще двоє громадян України, зокрема й жінка. Вони теж дайвери і були ідентифіковані в ході розслідування Німеччини щодо ймовірної диверсії, але наразі ордери на їхній арешт не видані.

Розслідування вибухів на "Північних потоках"

У вересні 2022 року було підірвано три з чотирьох ниток підводних газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2". Розслідування вибухів провели у Швеції, Німеччині та Данії. У спільному листі до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй влітку 2023 року посольства цих країн повідомили, що слідчі виявили сліди вибухівки на вітрильній яхті, яка, ймовірно, була використана для диверсії.

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Судячи з повідомлень низки ЗМІ, опублікованих раніше, слідство вважає, що диверсія могла бути влаштована групою громадян України за допомогою 15-метрової вітрильної яхти "Андромеда", орендованої компанією з Польщі.

Інший слід, на який вказують розслідування в міжнародних ЗМІ, - російський. Так, за даними видання Politico, за чотири дні до події недалеко від місця вибуху було помічено російське судно-носій "СС-750" з обладнанням для глибоководних операцій. Цю інформацію підтвердив шведський прокурор Матс Юнгквіст.