Ексглава BND: Польща причетна до підриву "Північних потоків"

Колишній керівник німецької розвідки вважає, що Польша причетна до диверсії на "Північних потоках" у вересні 2022 року. Польща закиди відкидає.

Колишній керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Ауґуст Ганнінґ (August Hanning) заявив, що Польща причетна до диверсійної операції з підриву газопроводів "Північний потік". Про це він сказав у розмові з телеканалом Welt TV у четвер, 15 серпня.

"Цілком очевидно, що тут були залучені польські інстанції - і я не думаю, що це були просто інстанції, я вважаю, що це була домовленість між вищими ешелонами в Україні та Польщі", - наголосив колишній глава BND. На його думку, уряд Німеччини повинен вимагати компенсації як від Києва, так і від Варшави за цей випадок "державного тероризму".

Очевидно, що напад здійснила "українська команда", заявив Ганнінґ. І це уможливилось лише "за потужної логістичної підтримки з боку Польщі". "Це рішення, які були ухвалені на найвищому політичному рівні, і я вважаю, що між президентами Зеленським і Дудою були домовленості про здійснення цієї атаки", - зазначив він.

Уряд Польщі: Це брехня

Польський уряд натомість заперечує будь-яку причетність до диверсії у Балтійському морі у вересні 2022 року.

"Польща ні в чому не брала участі. Наголошую, що це брехня», - сказав польський віцепрем'єр-міністр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський 16 вересня телекомпанії Polsat News, повідомляє AFP. За його словами, немає жодних доказів причетності Польщі до підривів газогонів.

"Я вважаю, що це російська дезінформація, яка відлунює у словах німецьких політиків або представників держадміністрації Німеччини, - сказав він. - Або вони діють під впливом Москви, або усвідомлюють, що це призведе до розбіжностей між країнами-членами НАТО”.

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що прокуратура Німеччини ще у червні видала ордер на арешт українця-дайвера Володимира Ж., якого підозрювала у причетності до вибухів на "Північних потоках" у вересні 2022 року. За даними німецьких слідчих, чоловік перебував у Польщі, однак польські правоохоронці повідомили, що на початку липня українець виїхав з Польщі нібито до України.

15 серпня у відповідь на публікацію американського видання Wall Street Journal свою причетність до диверсії заперечила українська влада.