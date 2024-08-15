Підрив "Північних потоків": ОПУ заперечив причетність Києва

Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від підриву "Північних потоків", зазначив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. На його думку, ресурси для цієї диверсії мала лише РФ.

Після публікації The Wall Street Journal щодо ролі українського керівництва у підриві газопроводів "Північний потік", радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у четвер, 15 серпня, заперечив залученість Києва до цієї диверсії.

"Україна не має жодного відношення до вибухів на "Північному потоку", - сказав він в коментарі Reuters. Радник додав, що Київ не отримав жодної стратегічної чи тактичної переваги від підриву.

Подоляк, наполягає, що диверсія була організована Росією. "Такий акт можна здійснити лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів... А хто все це мав на момент підриву? Тільки Росія", - зазначив він.

WSJ: Зеленський знав про операцію, керував нею Залужний

В оприлюдненій напередодні публікації The Wall Street Journal стверджується, що ідея знищити російські газопроводи виникла у травні 2022 року, коли "кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів зібралися, щоб відзначити помітний успіх країни у протистоянні вторгненню Росії".

Президент України Володимир Зеленський, начебто, спочатку схвалив цей план, однак згодом, коли про нього дізналося Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США і попросило зупинити операцію, - наказав скасувати диверсію. Утім, за даними стверджує WSJ Валерій Залужний, який на той момент був головнокомандувачем Збройних сил України, вирішив її продовжити.

Підозрювана в підриві каже, що була в Україні під час вибухів

Раніше цього тижня німецькі ЗМІ повідомили, що прокуратура ФРН видала ордер на арешт українця Володимира Ж., який начебто був частиною команди, яка підірвала газопроводи. Також, за даними медіа, серед імовірно причетних до підриву ще двоє громадян України, зокрема й жінка.

У четвер німецькі медікомпанії RTL та ntv оприлюднили коментар українки Світлани У., яка, за їхніми даними, є підозрюваною в цій справі. Жінка повідомила, що Володимир Ж. є її другом і хрещеним батьком її дитини, однак заперечила свою причетність до диверсії.

Світлана стверджує, що у вересні 2022 року була з донькою в Україні та надала фото та відео на підтвердження свої слів. Однак ЗМІ зазначають, що незрозуміло, чи є ці світлини справжніми.

Вона також зазначила, що розмовляла з Володимиром Ж. телефоном після останніх публікацій у ЗМІ. "Він сказав мені, щоб я не хвилювалася. Я не можу собі уявити, що він має до цього якесь відношення. Тому що у нього маленькі діти", - зазначила Світлана.