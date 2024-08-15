Підривом "Північних потоків" керував Залужний - WSJ

Колишній головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний керував операцією з підриву трубопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2" у вересні 2022 року, йдеться у публікації газети The Wall Street Journal, оприлюдненій у середу, 14 серпня.

Як стверджує видання з посиланням на джерела, ідея знищити російські газопроводи виникла у травні 2022 року, коли "кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів зібралися, щоб відзначити помітний успіх країни у протистоянні вторгненню Росії".

Президент України Володимир Зеленський спочатку схвалив цей план, пише видання. Однак згодом, коли про нього дізналося Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США і попросило зупинити операцію, він наказав скасувати диверсію. Утім, стверджує The Wall Street Journal, Валерій Залужний, який очолив операцію, все ж продовжив її.

"За словами трьох обізнаних з темою людей, Зеленський зробив Залужному зауваження, але генерал відмахнувся від його критики. Залужний сказав Зеленському, що диверсійна група, після того, як її відправили, перебувала без зв'язку із зовнішнім світом і не могла бути відкликана, оскільки будь-який контакт з нею міг би скомпрометувати операцію", - йдеться у матеріалі.

До операції залучили полковника Червінського

The Wall Street Journal з посиланням на слова людей, які брали участь у операції, заявляє, що вона коштувала близько 300 тисяч доларів, які надали представники бізнесу. У ній була задіяна невелика орендована яхта з екіпажем з шести людей, серед яких були підготовлені цивільні дайвери. Серед них була жінка, присутність якої допомогла створити ілюзію, що вони - група друзів, які вирушили в прогулянковий круїз, стверджує видання.

"Я завжди сміюся, коли читаю в ЗМІ спекуляції про якусь величезну операцію із залученням спецслужб, підводних човнів, безпілотників і супутників, - цитує видання одного з офіцерів, нібито причетного до цієї змови. - Все це народилося з ночі сильної пиятики і залізної рішучості купки людей, які мали сміливість ризикувати своїм життям заради своєї країни".

У матеріалі американського видання йдеться про те, що до операції долучили зокрема і контррозвідника Романа Червінського, який зараз є фігурантом судового процесу за іншим обвинуваченням. Втім Червінський відмовився коментувати диверсію на "Північних потоках", заявивши, що не уповноважений говорити про це.

"За словами людей, знайомих з планом, Червінський і диверсійна група спочатку вивчали старіший, ретельно продуманий план підриву трубопроводу, розроблений українською розвідкою і західними експертами після першого вторгнення Росії в Україну в 2014 році. Відкинувши цю ідею через її вартість і складність, планувальники зупинилися на використанні невеликого вітрильника і команди з шести людей - поєднання досвідчених військовослужбовців і цивільних осіб з досвідом мореплавства", - зазначає The Wall Street Journal.

Складна взаємодія Польщі та Німеччини

Як пише далі WSJ, німецьким слідчим, які займаються цією справою, пощастило, адже поспішаючи покинути Німеччину, диверсійна група не прибрала сліди на яхті "Андромеда", що дозволило детективам знайти сліди вибухівки, відбитки пальців і зразки ДНК членів екіпажу, йдеться у матеріалі.

Пізніше слідчі визначили номери їхніх мобільних телефонів та супутниковий телефон Iridium. Ці дані дозволили їм відтворити весь шлях судна, яке швартувалося в Німеччині, Данії, Швеції та Польщі.

У певний момент їм було важко забезпечити співпрацю з польською владою попри те, що диверсанти частково використовували Польщу як логістичну базу і зупинилися в польському порту Колобжег.

"Вони виявили, що весь порт був охоплений широким відеоспостереженням. Однак, попри історію тісної співпраці між Варшавою і Берліном у поліцейських справах, польські чиновники спочатку відмовлялися передати записи камер відеоспостереження порту. Цього року вони повідомили німецьким колегам, що записи були знищені в плановому порядку незабаром після відплиття судна "Андромеда", - зазначає The Wall Street Journal. Крім цього, польське агентство внутрішньої безпеки ABW повідомило виданню, що таких записів не існує.

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У червні 2024 року німецька прокуратура видала ордер на арешт громадянина України, який, на думку слідства, був одним із членів екіпажу. Втім, влада Польщі не виконала ордер на арешт, імовірно підозрюваний дайвер повернувся в Україну.

"Те, що Польща не заарештувала його, є серйозним ударом по німецькому розслідуванню, оскільки він та інші підозрювані тепер попереджені і уникатимуть виїзду за межі України, кажуть люди, знайомі з ходом розслідування. Україна не видає своїх громадян. Українські посадовці, які брали участь у змові або знають про неї, вважають, що неможливо притягнути до відповідальності жодного з командирів, оскільки не існує жодних доказів, окрім розмов між високопосадовцями, які, принаймні спочатку, були одностайні в бажанні підірвати газопроводи", - йдеться у матеріалі.

Залужний та ОП заперечують причетність України

Залужний у текстовому листуванні з The Wall Street Journal заявив, що йому нічого не відомо про таку операцію, а будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією". Також він додав, що Збройні сили України не були уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав би в них участі.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі Reuters у четвер, 15 серпня, також заперечив причетність України до вибухів, натомість вказавши на Росію. "Такий акт може бути здійснений лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів... А хто все це мав на момент підриву? Тільки Росія", - зазначив Подоляк.

Отримані результати можуть змінити відносини між Києвом і Берліном - WSJ

Німецьке розслідування не встановило прямого зв'язку між президентом Зеленським і таємною операцією. Зараз воно зосереджене на Залужному та його помічниках, повідомили WSJ джерела, знайомі з розслідуванням, хоча слідчі не мають жодних доказів, які можна було б представити в суді. Залужний зараз є послом України у Великобританії і ця посада надає йому імунітет від судового переслідування, йдеться у матеріалі.

Однак отримані слідством результати можуть докорінно змінити відносини між Києвом і Берліном, який надає Україні значну частину військової допомоги, поступаючись в цьому лише США. Деякі німецькі політичні лідери, можливо, були готові ігнорувати докази, що вказують на Україну, побоюючись підірвати внутрішню підтримку військових зусиль, але німецька поліція є політично незалежною, і її розслідування зажило власним життям, перевіряючи одну зачіпку за іншою, зазначає The Wall Street Journal.

"Атака такого масштабу є достатньою причиною для задіяння положення про колективну оборону НАТО, але наша критична інфраструктура була підірвана країною, яку ми підтримуємо масованими поставками зброї і мільярдами готівки", - сказав високопоставлений німецький чиновник, знайомий з ходом розслідування.