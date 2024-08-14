Справа Nord Stream: підозрюваний дайвер виїхав в Україну

Польща підтвердила, що отримала європейський ордер на арешт у справі про підрив "Північних потоків". Однак польська прокуратура заявила, що підозрюваний вже виїхав з Польщі в Україну.

Польща отримала європейський ордер на арешт , виданий Берліном у зв'язку з диверсією на трубопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" у 2022 році, але підозрюваний уже покинув Польщу. Про це повідомила у середу, 14 серпня, агенція Reuters з посиланням на польських прокурорів.

Речниця Національної прокуратури Польщі Анна Адам'як заявила, що німецька влада у червні направила до Окружної прокуратури у Варшаві європейський ордер на арешт у справі громадянина України Володимира Ж. Але зрештою його не затримали, "оскільки на початку липня він покинув територію Польщі, перетнувши польсько-український кордон".

"Вільний перетин польсько-українського кордону згаданою особою був можливий через те, що німецька влада (...) не включила його в базу даних розшукуваних осіб, що означало, що польська прикордонна служба не знала і не мала підстав для затримання Володимира Ж.", - повідомили у прокуратурі.

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Підозрюваний громадянин України востаннє був помічений у Польщі після того, як в'їхав туди з України в липні, передає слова речниці агенція dpa. За її словами, під час обшуку за місцем проживання його не знайшли.

У федеральній прокуратурі Німеччини заявили, що не коментують повідомлення ЗМІ чи ордери на арешт.

Ще один чоловік і жінка - також українські інструктори з дайвінгу - були ідентифіковані в ході німецького розслідування, але наразі ордерів на їхній арешт не видано, повідомили 14 серпня німецькі Die Zeit, Süddeutscher Zeitung і ARD.

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Розслідування вибухів на "Північних потоках"

Трубопроводи Nord Stream 1 і 2, що транспортують газ дном Балтійського моря, були пошкоджені серією вибухів у вересні 2022 року, через сім місяців після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Було зруйнувано три з чотирьох проводів.

Росія звинуватила Сполучені Штати, Великобританію та Україну у вибухах, які значною мірою відрізали російський газ від прибуткового європейського ринку. Ці країни свою причетність заперечують.

Розслідування вибухів провели у Швеції, Німеччині та Данії. У спільному листі до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй влітку 2023 року посольства цих країн повідомили, що слідчі виявили сліди вибухівки на вітрильній яхті, яка, ймовірно, була використана для диверсії. Жодного підозрюваного при цьому не виявили.

Судячи з повідомлень низки ЗМІ, опублікованих раніше, слідство вважає, що диверсія могла бути влаштована групою громадян України за допомогою 15-метрової вітрильної яхти "Андромеда", орендованої компанією з Польщі.

Інший слід, на який вказують розслідування в міжнародних ЗМІ, - російський. Так, за даними видання Politico, за чотири дні до події недалеко від місця вибуху було помічено російське судно-носій "СС-750" з обладнанням для глибоководних операцій. Цю інформацію підтвердив шведський прокурор Матс Юнгквіст.