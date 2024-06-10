Експерти про євровибори у ФРН: Підбадьорливий сигнал Путіну

У Німеччині на виборах до Європарламенту переможцем став опозиційний блок ХДС/ХСС. Але багато голосів набрали партії, які виступають проти підтримки України і за відновлення відносин із Росією. Що це означає? Аналіз DW.

У Німеччині підбили попередні підсумки виборів до Європарламенту. Вони відбулися в усіх країнах-членах ЄС з 6 по 9 червня. Переможцем виборів у ФРН став опозиційний блок консервативних партій ХДС/ХСС із результатом у 30 відсотків. Партії, що входять до правлячої коаліції ФРН, навпаки, втратили голоси, особливо "Союз-90 / Зелені" (з 20,5 відсотка у 2019 році до 11,9 відсотка). Але й соціал-демократична партія (СДПН) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) отримала найгірший результат в історії, набравши лише 13,9 відсотка. Втратили і ліберали з ВДП, нехай і незначно (з 5,4 до 5,2 відсотка).

А ось правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) зуміла поліпшити свій показник, попри скандали, що супроводжували її до виборів, з лідерами партійного списку Максиміліаном Кра (Maximilian Krah) і Петром Бистроном (Petr Bystron). АдН показала другий результат, набравши 15,9 відсотка. А "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ), нещодавно створений навколо однойменної політикині, на своїх перших же виборах набрав 6,2 відсотка. Якщо додати до цих результатів ще й голоси, віддані за Ліву партію (2,7 відсотка), то виходить, що "щонайменше, чверть виборців - за пропутінські партії", написав у соцмережі X німецький історик Ян Клаас Берендс (Jan Claas Behrends).

Шок від підсумків виборів до ЄП серед експертів з питань Росії

Берендс і багато інших експертів, які вивчають Росію, були шоковані результатами цих виборів до Європарламенту. "Я східна німкеня, вивчала історію, і як журналістка займаюся Росією вже 15 років. Я навіть не знаю, як коментувати результати виборів. Вони, в будь-якому відношенні, є жахливими і лякають", - написала авторка тижневика Der Spiegel Анн-Доріт Бой (Ann-Dorit Boy).

З нею повністю погодилася відома політологиня та експертка з питань Росії Сабіне Фішер (Sabine Fischer) з Фонду "Наука і політика" (SWP): "Все так і є. Зрозуміти це неможливо, прийняти теж", - написала Фішер у своєму акаунті в X.

Схід Німеччини голосує за партії, які шукають зближення не з Києвом, а з Москвою

Ще більш значними виглядають результати АдН на сході Німеччини. Практично скрізь, по кордону колишньої НДР, ця партія зуміла посісти перше місце, набравши загалом понад 40 відсотків голосів. Як АдН, так і крайні ліві партії критично оцінюють діяльність НАТО, виступають за припинення військової допомоги Україні та за якнайшвидші переговори з Кремлем про мир. Якщо порахувати сумарно голоси правих популістів і партій лівого спрямування (ССВ і Лівої партії), то більшість на сході ФРН (загалом 48 відсотків) проголосувала тим самим на підтримку такого курсу.

Віцеканцлер ФРН про ППО і снаряди для України в інтерв'ю DW To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Одна з причин успіху партій крайнього правого і лівого політичного спектра, зауважив німецький політолог Фелікс Ріфер (Felix Riefer), у тому, що виборці повірили в їхню "хибну обіцянку миру". "Віра ґрунтується на твердженні, що якщо менше підтримувати Україну, то вища ймовірність укласти мир - це те, що обіцяє АдН, і те, що обіцяє нещодавно створений ССВ. Завдяки цьому вони заробляють додаткові бали", - сказав Ріфер у розмові з DW. Він упевнений, що успіх правих популістів при цьому ґрунтується, ймовірно, не стільки на пропутінських уподобаннях виборців, скільки на антимігрантській риториці партії.

Причини посилення крайніх правих і крайніх лівих

"Головною темою, яка мобілізувала виборців, щоб віддати голос за цю ворожу до конституції партію (АдН. - Ред.), це все ж таки тема міграції та страх втратити своє благополуччя - незалежно від того, мають вони рацію в цій оцінці чи ні", - додав Ріфер. На сході Відомство з охорони конституції (BfV) вважає АдН правоекстремістською, на федеральному рівні, як і раніше, проводять перевірку щодо такої класифікації партії. Утім, судячи із соцопитувань виборців, більшість тих, хто підтримав АдН, ці обставини не збентежили, оскільки, на їхню думку, "партія зачіпає правильні теми" під час передвиборної кампанії.

На пояснення успіху крайніх правих і крайніх лівих на сході Німеччини політолог Ріфер вказує також на "високий протестний потенціал", який давно спостерігається у цих землях, тісніші економічні зв'язки з Росією та історично сформовану "ідеалізацію" цієї країни. Ріфер упевнений, що слід пам'ятати і про те, "що у людей на сході був досвід життя при двох диктатурах, не опрацьований до кінця", маючи на увазі час правління націонал-соціалістів, а потім життя в НДР.

Вибори в Німеччині вже восени

Загалом результати виборів до Європарламенту "не змінюють парадигму європейської політики", сказав у розмові з DW німецький політолог, директор російської програми Фонду імені Фрідріха Еберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) Алекс Юсупов, але водночас вони, за його словами, є "значними". І перш за все, Юсупов у зв'язку з цим вказує на те, що у вересні на Німеччину чекають вибори одразу в трьох східних землях: Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі. "На європейські вибори дивляться як на провісника внутрішньонімецьких виборів", - сказав Юсупов, і сьогодні, на його думку, АдН вдалося домогтися "медійно-психологічного ефекту".

Канцлер Олаф Шольц і соціал-демократи показали найгірший результат в історії виборів до Європарламенту, набравши менше 14 відсотків голосів Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"АдН доводить, що серія скандалів (довкола партії. - Ред.) змогла "зрубати" кілька відсотків, але не змогла зупинити їхнє зростання. А на сході скандал абсолютно не відчувається, партія там сильна", - зауважив політолог. У разі перемог на цих земельних виборах, АдН, на його думку, істотно збільшить "свою політичну вагу у внутрішній політиці, що посилить голос табору, який вимагає припинити підтримку України і домовитися з Росією про закінчення війни, тому що продовження її суперечить, з точки зору АдН, німецьким національним інтересам".

Тиск справа, тиск зліва - Путіну на руку

"Невеликою сенсацією" назвав Юсупов і успіх партії Ваґенкнехт (на сході - 13,8 відсотка), що збільшує її шанси, на його думку, потрапити до Бундестагу на наступних виборах. Таким чином, не виключив Юсупов, можливе посилення не лише в таборі крайніх правих, а й крайніх лівих - з метою змінити політичний курс Берліна щодо України. "У питанні зупинення війни, насправді, вони тут ділять електорат, соціально не дуже захищений, який турбується, що цей конфлікт може розростися в дуже велику війну, електорат з антиамериканськими настроями", - додав політолог.

Останні тенденції, які показали вибори до Європарламенту, з зовнішньополітичної точки зору однозначно грають на руку керівництву в Кремлі. Для російського президента відкривається середньострокова перспектива, "в якій Бундестаг буде не в змозі проводити політику довгострокової підтримки України, а за цим тягнеться і низка інших питань - членство України в НАТО, в ЄС і так далі", продовжив Юсупов. "Будь-яке зростання АдН і несподіване зростання зліва, як у ССВ, - це добре, з погляду російської зовнішньої політики, тому що стає ймовірнішим, що Німеччина може перетворитися на країну, зацікавлену в переговорах не тільки про кінець війни, а й загалом про суперечності між Росією і Заходом. Це - не негайний успіх, але підбадьорливий сигнал для Росії", - зауважив Алекс Юсупов.