У Німеччині проходять великодні марші за мир

У ФРН відбуваються традиційні великодні марші. Антивоєнне об'єднання закликає до перемовин щодо України та попереджає про небезпеку ядерної зброї, хоча в уряді Німеччини закликали відійти від пацифізму.

У Німеччині проходять традиційні великодні марші за мир. На 6-10 квітня заплановано понад 120 з них у різних містах. Багато їхніх учасників закликає до того, щоби уряд ФРН докладав більше зусиль для мирних переговорів щодо України, пише в п'ятницю, 7 квітня, німецьке інформаційне агентство dpa.

"Кожен новий день війни означає більше загиблих і поранених. Уряд Німеччини має, нарешті, діяти активно та зробити все можливе, щоби домогтися припинення вогню й початку переговорів для припинення війни в Україні", - заявив Крістіан Голла (Kristian Golla) з національного об'єднання понад 50 антивоєнних організацій і груп - Netzwerk Friedenskooperative (NF).

При цьому він зазначив, що "поляризація суспільства щодо війни в Україні та поставок зброї" не обійшла стороною й антивоєнний рух ФРН.

У своєму зверненні з нагоди початку великодніх маршів у NF також згадали про небезпеку, яку становить ядерна зброя. Там закликали до припинення нарощування військового потенціалу та приєднання Німеччини до Договору про заборону ядерної зброї.

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В уряді закликали відійти від пацифізму

У 2022 році віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) закликав організаторів маніфестацій відійти від пацифістського порядку денного. "Мир може настати і матиме місце, тільки коли (президент Росії Володимир. - Ред.) Путін припинить свою агресивну війну", - наголошував він.

"Зрозуміло, хто нападає в цій війні, а хто захищається, перебуваючи в гострій потребі, й кого ми маємо підтримати, зокрема зброєю", - наголошував Габек. На його думку, про пацифізм можна мріяти лише у віддаленій перспективі, бо зараз Путін загрожує свободі Європи.

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